En dan wringt zich zomaar een tekst over de liefde tussen de dingen die gebeuren

De dag begonnen als zo vaak, dat krijg je als je wekker ook je telefoon is en je telefoon je nieuwsvoorziener: je wordt wakker met de wereld in bed. Het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot is uitgeschakeld, Finland en Zweden zoeken bescherming bij de Navo, Nederland heeft zijn beslag op de mondiale hulpbronnen voor dit jaar al opgebruikt, ouders van uit huis geplaatste kinderen organiseren zich. Dit zijn de dingen die gebeuren.

En dan wringt zich tussen die berichten door zomaar een tekst over de liefde. ‘Liefde is het enige’, staat erboven; een citaat van de dichter Leo Vroman. Het Literatuurmuseum heeft het als bijdrage aan de Boekenweek online geslingerd en nu kan ik niet meer ophouden met lezen. Is het om te ontsnappen aan de werkelijkheid? Nee, eerder om er dichter bij te komen.

Liefde en oorlog zijn grote thema’s in het werk van Vroman, en misschien ook God, die bij hem dan Systeem heet – ik vertel daarmee niets nieuws. De liefde van Vroman was Tineke, het meisje dat hij in 1938 ontmoette bij een studentendiner. Zij was 17, hij 23 en hij wist het meteen: “Godallemachtig! Ik zit naast mijn vrouw!” Zo zou het blijven, een onafscheidelijk paar, tot zijn overlijden in 2014, Tineke overleed een jaar later.

Maar er zat een grote breuk in hun gezamenlijke leven in de vorm van de Tweede Wereldoorlog. De Joodse Leo vluchtte in 1940 naar Nederlands-Indië, waar hij in verschillende kampen terechtkwam, en vanwaar hij naar Japan werd gedeporteerd. Tineke bleef achter in Nederland, het zou zeven jaar duren voor ze elkaar terugzagen. ‘Ik ben de vogel in mijn borst/ die zingen kan als hij zijn kleed/ in plokken losrukt en het eet./ Hij proeft alleen maar dorst’, dichtte hij.

Pas in 1945 hoorde hij dat Tineke nog leefde, en kon hij haar een brief sturen: “Meizebees – wat moet ik schrijven? Ik weet niet of je dood bent of getrouwd (ik stel me het ergste voor: dat je weduwe bent en twee Duitse imbeciele kinderen hebt en een houten been) – of nog steeds zo ontstellend lief als je vroeger was.” Zijn taal ontploft sowieso als het Tineke betreft, in een brief aan Jan Greshoff beschrijft hij haar als ‘zo primzeltatebabserig dat haar tuitepaantje er helemaal wieneloeps van is’.

Ik citeer misschien te luchtige fragmenten, al was die dorstige vogel droevig genoeg. Maar bij Vroman was de humor – ook de zwarte – aanwezig bij alles wat hij schreef, en ik denk dat dat zijn werk niet zozeer lichter maakt als wel dieper. Hij schreef ook psalmen, gericht aan een zeker ‘Systeem’: ‘Ik noem u dus geen God/ geen Heer of ander Woord/ waarvan men gave en gebod/ en wraak wacht en tot wiens genot/ men volkeren vermoordt’.

Zou er iets van Vroman zijn dat bij Pasen past? Ik zocht even en kwam uit bij het webmagazine van de jezuïeten, waarin een gedicht van hem een paaspsalm werd genoemd. Het eindigt aldus, bij het sterven:

En dan – vergeet mijn zielig lijf

als het zichzelf vergeet

en Wie Gij zijdt of hoe ook heet,

Besta die nacht. En blijf!