En daar danst Contador

Contador valt altijd aan. Ook als hij de dag ervoor twee keer op het asfalt ligt.

Met zijn demarrages won hij tweemaal de Tour, lang geleden alweer. In 2007 vloog hij met Michael Rasmussen Pyreneeëncols over, in 2009 moest hij de gebroeders Schleck, én zijn eigen Astanaploeg verslaan. Herintreder Armstrong had die vakkundig tegen hem opgezet. Onverstoorbaar reed Contador naar winst.

Vaak kostten zijn aanvals- en eerzucht hem de overwinning. Hij won alle grote ronden twee keer, drie keer zelfs, als je de vanwege 0.000000005 gram clenbuterol afgenomen Tourzege van 2010 meetelt. Maar Contador wilde het allerhoogste: Giro, Tour en Vuelta in één jaar winnen. Het bleek zelfs voor El Pistolero te veel. Dit jaar besloot hij, 34 jaar oud, alles op de Tour te zetten.

Ergens is hij de afgelopen jaren op Franse wegen zijn onverstoorbaarheid verloren. Telkens had hij pech in de Tour. Een valpartij in de massasprint? Contador duikelde er overheen. Regen? Contador gleed onderuit. Soms had hij geen aanleiding nodig, en lag hij in zijn eentje in de berm.

Altijd kwam hij terug. Een maand nadat hij in de Tour van 2014 zijn knie brak, won hij gewoon de Vuelta. En na de twee valpartijen op woensdag trekt hij donderdag weer ten aanval. Twee meter wordt vijf meter, dan tien. Toch is er iets veranderd: twee jaar geleden waren zijn concurrenten direct naar zijn wiel gesprongen, nu blijven ze zitten. Langzaam rijdt Sky het gaatje dicht.

Op de slotklim rijdt een cameramotor achter Contador. Als altijd danst hij omhoog. De favorieten sprinten dan honderd meter voor hem om de gele trui. Aan de streep heeft niemand het meer over Alberto Contador.

