Empathie voelen voor stervende Russische soldaten, mag dat?

Ik vermoedde al dat ik niet de enige was die een link zou leggen tussen de oorlog in Oekraïne en de film die op nummer één staat bij Netflix sinds dit weekeinde. Over Im Westen nichts Neues, die vrijdag op de streamingdienst werd gezet, schreef de VPRO-gids onder de kop ‘Een visueel verbluffende oorlogsfilm’ dat ‘de huidige situatie in Oekraïne doet beseffen dat er misschien wel nooit genoeg anti-oorlogscinema kan zijn’. Want dat is deze Duitse film van Edward Berger: een gruwelijk mooi spektakel dat de absurditeit, nutteloosheid en horror van de oorlog verbeeldt.

Ik hoorde voor het eerst van het boek van Erich Maria Remarque (1898-1970) op 12-jarige leeftijd, toen ik stiekem de slaapkamer van mijn opa Vassili insloop. Aan de muur hingen overblijfsels van de Eerste Wereldoorlog, die hij had bewaard uit de tijd dat hij in het Russische leger diende: een imposante sabel en een bajonet. Gefascineerd vroeg ik me af of de bajonet ooit de borst van een Duitse soldaat had doorboord. Op een nachtkastje lag een rijk geïllustreerd blad over de eerste verfilming van het boek Im Westen nichts Neues van Remarque. Onder de titel All Quiet on the Western Front won die Amerikaanse film in 1930 twee Oscars. Toen ik hem later op televisie zag, had ik het boek van Remarque al twee keer gelezen.

Beschouwd als het ultieme anti-oorlogsboek, werd Im Westen nichts Neues kort na zijn publicatie in 1929 door de nazi’s verboden en in 1933 op straat verbrand. De auteur moest Duitsland ontvluchten. Het bijzondere van de huidige verfilmde versie van het boek van Remarque is dat deze voor het eerst door Duitsers is gemaakt. Het is dus voor het eerst dat het perspectief van de toenmalige vijand nu door een Duitse verfilming van het boek wordt belicht. Hierdoor kan de kijker niet ontsnappen aan een basale constatering: in een oorlog dragen het leed, de waanzin en de gruwel geen specifieke uniformen, maar zijn ze universeel.

De vraag die bij mij opspeelde: terwijl de Russische Federatie van Poetin zich aan weerzinwekkende misdaden schuldig maakt in Oekraïne, mogen we toch enige empathie koesteren voor de Russische soldaten die volgens berichten nu bij bosjes in de oorlog sneuvelen? Of is dit vloeken in de kerk?

Vreedzame burgers worden door beul Poetin naar het front gestuurd

Ik heb het over vers gemobiliseerde Russische burgers die, met slechte uitrusting, als kanonnenvoer door beul Poetin naar het front worden gestuurd. Mensen die tot voor kort een vreedzaam bestaan genoten, naar hun werk gingen en hun naasten lief hadden. Maar die nu, zoals Stevo Akkerman gisteren opmerkte, in een ‘gehaktmolen’ worden gedreven. Na het tweeënhalve uur aangrijpend spektakel te hebben gezien dat Im Westen nichts Neues is, ben ik geneigd om die vraag positief te antwoorden.

Deze film zal in maart Duitsland vertegenwoordigen bij de Oscarsceremonie voor de 95ste uitreiking van de Academy Awards. In geval van bekroning zullen misschien Hollywood-sterren als Sharon Stone, Kevin Costner, Monica Belucci, Kurt Russell, Mickey Rourke of Gerard Depardieu hun handen stuk klappen. Precies zoals ze deden in Sint-Petersburg, twaalf jaar geleden tijdens een benefietavond tegen kanker, toen Vladimir Poetin op het podium klom om een liedje te gaan zingen.

