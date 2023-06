Embryo’s gebruiken of kwetsbare mensen gebruiken: dat is echt iets anders

Kamerleden Nicki Pouw-Verweij en Mirjam Bikker verzetten zich tegen plannen voor verruiming van de embryowet (Opinie, 24 juni). Op dit moment mogen alleen bij ivf overgebleven ‘restembryo’s’ worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, maar D66 en VVD werken aan verruiming van die wet. Concreet gaat het om opheffing van het absolute verbod om embryo’s te maken voor wetenschappelijk onderzoek.

Volgens Pouw en Bikker stevenen we met zo’n verruiming af op niets minder dan een samenleving waarin straks ook ernstig zieke, gehandicapte of oude mensen niet meer worden gewaardeerd ‘om wat ze zijn als mens’, maar alleen nog op basis van hun bijdrage aan het ‘algemeen nut’.

Pouw en Bikker maken gebruik van een ‘hellend-vlakredenering’

Het is een schoolvoorbeeld van een ‘hellend-vlakredenering’: als we hier aan beginnen, komen we onvermijdelijk daar uit. Want waarom kunnen we geen embryo’s maken voor onderzoek zonder automatisch uit te komen bij het instrumenteel behandelen van kwetsbare mensen?

Kennelijk gaan zij ervan uit dat de waardigheid die mensen als mensen toekomt ook geldt voor embryo’s. Als er inderdaad geen verschil is tussen embryo’s en mensen, klopt de redenering. Dan kun je embryo’s ‘tot voorwerp van nutsdenken’ maken en kun je vervolgens moeilijk bezwaar maken tegen eenzelfde behandeling van (kwetsbare) mensen.

Ons lijkt die redenering weinig overtuigend: alle eigenschappen die mensen als mensen waardevol maken, moeten die embryo’s nog ontwikkelen. Ze kunnen nog niet communiceren, denken en relaties onderhouden zoals ‘personen’ dat doen. Voor de goede orde: het gaat in deze discussie uitsluitend om reageerbuis-embryo’s in het prille begin van hun ontwikkeling. Als dergelijke embryo’s in moreel relevant opzicht (nog) geen mensen zijn, is het ‘hellend-vlak-argument’ van Pouw en Bikker gedoemd te mislukken.

Als we embryo’s niet tot ­onderzoeksmateriaal mogen re­duceren, mag dat ook niet met rest­embryo’s

Het gaat ons hier niet alleen om de houdbaarheid van hun betoog, maar ook om hoe Pouw en Bikker het inzetten. In hun opiniestuk schrijven zij dat de embryowet tot nu toe een goede balans hield tussen respect voor het embryo als beginnend menselijk leven en het belang van wetenschappelijk onderzoek. Dat overgebleven embryo’s na vruchtbaarheidsbehandelingen voor onderzoek mogen worden gebruikt, past volgens hen in die balans.

Dat is vreemd. Want als we embryo’s, net als mensen, niet tot ­onderzoeksmateriaal mogen re­duceren, is er geen enkele reden waarom dat wel zou mogen met rest­embryo’s. Dat die anders toch verloren gaan, maakt geen verschil: we nemen althans aan dat Pouw en Bikker er niet op uit zijn alle terminaal zieken vogelvrij te verklaren.

Bovendien: wie vindt dat embryo’s uitsluitend gemaakt mogen worden om ze te laten uitgroeien tot een kind, moet ook de huidige ivf-praktijk, met zijn impliciete aanvaarding van het ontstaan van restembryo’s, van de hand wijzen. De wet gaat ervan uit dat embryo’s een zekere intrinsieke waarde hebben, maar dat die niet in de buurt komt van de waardigheid die we aan mensen als mensen toeschrijven. Embryo’s mogen daarom alleen als onderzoeksmateriaal worden gebruikt als dat onderzoek kan leiden tot nieuwe inzichten en niet op een andere manier kan worden gedaan.

Pouw en Bikker plaatsen zich bij voorbaat buiten het debat

Dat is de balans die de auteurs eerst lijken te verdedigen, maar waar hun argumentatie juist geen enkele ruimte voor laat. De discussie over verruiming van de embryowet zou erover moeten gaan of die balans intact blijft als we embryo’s mogen maken voor wetenschappelijk onderzoek. Pouw en Bikker plaatsen zich bij voorbaat buiten dat debat. Wie redeneert zoals zij, keert zich niet alleen tegen die verruiming, maar ook tegen embryo-onderzoek als zodanig en als ze consequent zijn, ook tegen de huidige ivf-praktijk. Dat is de prijs van hun betoog. Wie zich erdoor laat aanspreken, moet zich dat wel realiseren.

Wybo Dondorp

Emeritus hoogleraar humanisme en ethiek van reproductieve genetica, Maastricht University Guido de Wert

Hoogleraar biomedische ethiek, Maastricht University

