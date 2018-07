Elke poging om de toedracht van het neerhalen van de MH17 te verdoezelen, is een daad van minachting

Ik heb geprobeerd me te onthouden van ouderlijk advies, en slechts één ding aangeraden, een belachelijk toeristisch ding nog ook: doe een rondvaart op de Moskva. Ik deed dat zes jaar geleden en ik ben nooit vergeten hoe verleidelijk het grimmige Moskou er, gezien vanaf het water, bij kon liggen. Romantisch bijna, al kwam dat ook door het mooie weer en doordat er op de kades werd gedanst.

Ik was er vanwege een conferentie voor ‘topmanagers van ’s werelds media’, wat niet helemaal strookte met het maandelijkse bedrag op mijn salarisstrook. We gingen het met 300 afgevaardigden uit 102 landen hebben over ‘Uitdagingen voor de mondiale media in de 21ste eeuw’ en Vladimir Poetin zou ook komen. Dat gebeurde niet.

In zijn plaats kwam parlementsvoorzitter Sergej Narisjkin, en die ontpopte zich in samenspraak met de ministers van informatie van landen als Iran, Bahrein en Ethiopië tot een vurig pleitbezorger van ‘ethische en morele normen’ voor journalisten. Toen vervolgens de directeur van het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA wees op het belang van ‘onpartijdige en evenwichtige’ verslaggeving, werd me langzamerhand duidelijk waar ik was beland: een ‘Verenigde Naties tegen de Persvrijheid’. Beetje ongezellig, maar wel leerzaam.

Trollen Hoe dit onheilspellende bondgenootschap zich sindsdien heeft ontwikkeld, ondervinden we nu dagelijks, en Rusland speelt een hoofdrol in dat circus van trollen, hackers, fakers en andere verspreiders van desinformatie. Met de ethische en morele normen van Narisjkin in mijn achterhoofd, wierp ik gisteren een blik op de Sputnik-website, verzorgd door het Russische staatspersbureau Ria-Novosti. Omdat het vier jaar geleden was dat de MH17 werd neergehaald, zette Sputnik de feiten even op een rij: onderzoek nog gaande, tot dusver geen harde bewijzen, wel beschuldigingen tegen Rusland, maar het Russische ministerie van defensie beschikt over informatie dat de gebruikte Buk-raket in handen was van het Oekraïense leger, niet het Russische. Tot slot werd een Nederlandse ‘politiek activiste’ van stal gehaald om deze lezing kracht bij te zetten.

Minachting Je kunt dergelijke sjoemeljournalistiek relativeren en wijzen op soortgelijke nationale vooringenomenheid bij media in andere landen, maar ik ben daar niet voor. Er is een vliegtuig neergeschoten met 298 mensen aan boord, onder wie 196 Nederlanders. Dat is gebeurd met een Russische Buk-raket, afkomstig van de 53ste brigade van het Russische leger, gestationeerd in Koersk. Elke poging van de Russische staat, inclusief zijn media, om de toedracht te verdoezelen en berechting van de daders te blokkeren, is een daad van minachting jegens de slachtoffers en hun nabestaanden. Overigens: Sergej Narisjkin is sinds 2016 directeur van Ruslands buitenlandse inlichtingendienst.

