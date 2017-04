Elke dag maakt de redactie subjectieve keuzes

Ik ga er vanuit dat we ook vragen zullen krijgen over onze reclame-campagne. De tv-commercial en de boodschap op de radio, die deze weken worden uitgezonden, benadrukken sterk het profiel van de krant: constructief, verdiepend en, als het mogelijk is, zoekend naar oplossingen.

Diverse lezers vroegen zich in brieven aan mij af of dat dit ook betekent dat we nieuws bewust weglaten of altijd met een optimistische bril zullen bekijken. "Misschien feiten kneden en persen totdat er een zonnestraal met rozengeur uitvloeit'', schreef Ephimenco dinsdag ironisch over deze reclame-boodschap.

Anton Dingeman veronderstelde een dag later in zijn strip dat voor de zomer de krant leeg zal zijn, want 'alle problemen zijn opgelost'. Ik kon er hartelijk om lachen.

Dat doen we op basis van onze ervaring, professionaliteit en vanuit de waarden van de krant. Daarbij stoppen we onwelgevallige zaken niet onder het tapijt.

Wie Trouw deze week heeft gelezen, kan in mijn beleving niet anders concluderen dan dat het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld uitgebreid aan de orde is gekomen. De gifgasaanval in Syrië , de formatieperikelen in Den Haag , de problemen rond Schiphol , de Amerikaanse bombardementen bij Damascus , de bomaanslagen in Sint-Petersburg , de ruwe werkelijkheid van alle dag is u niet onthouden. Wij ordenen de feiten en selecteren welk nieuws belangrijk is om te vermelden in de krant en website of niet.

Werkelijkheid

Enige tijd terug reageerden lezers boos en geschokt op een illustratie in de Verdieping. Op Oudhollandse tegels waren anti-moslimteksten afgedrukt, aangetroffen op internet.

Afgelopen zaterdag schreef filosofe Sabine Wassenberg in Letter&Geest over haar ervaringen met moslimkinderen in Amsterdam. Zij beschreef hoe een aantal van deze kinderen achter IS een complot van het Westen ziet. "Samenzweringen zijn makkelijker te verkroppen dan het moeilijk te nuanceren verhaal dat de islam je geloof is, maar een paar terroristen in naam van jouw god een islamitische staat willen creëren'', concludeerde zij.

Natascha van Weezel tekende woensdag in de Verdieping een vergelijkbare ervaring op uit een gesprek met een moslim-kind: "Joden zijn slim. Zij vermoorden elkaar soms zodat niemand erachter komt dat zij IS zijn''.

Ik wil met deze drie voorbeelden aangeven dat wij de werkelijkheid niet beschrijven zoals ons goed dunkt, niet rooskleuriger maken dan die is, of in de woorden van Ephimenco er 'een zonnestraal met rozengeur' uit proberen te persen.

Maar mochten er zonnestralen schijnen, dan zullen we u die ook niet onthouden.