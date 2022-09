Elizabeth was ook symbool van een racistisch bewind

De monarchie is een merkwaardige fictie. Ze probeert de moderniteit van de democratie te verbinden met de traditie van een vorstenhuis als leverancier van opeenvolgende staatshoofden, die van alles mogen zijn behalve hoofd van de staat. Voor de persoon die deze opgave tot een goed einde brengt, kan ik alleen maar respect hebben. Maar je ziet bij het afscheid van Queen Elizabeth hoe de ingebouwde spanning van het systeem zich maar kort laat onderdrukken, en het zijn vooral de voormalige koloniën die dit voor het voetlicht brengen. Daarin schuilt een les voor Nederland.

Elizabeth stond erom bekend al haar opvattingen voor zich te houden en daar werd ze ook om geprezen. Ze was een symbool; geen deel van het landsbestuur, maar daar ver boven zwevend. “Het ontbrak haar net zoveel aan opinies en publieke emoties als het haar handtas ontbrak aan alledaagse dingen als een portemonnee, sleutels en een telefoon”, schreef hoogleraar geschiedenis Maya Jasanoff in de New York Times. Elizabeth was ‘tegelijkertijd individu en instituut’, aldus Jasanoff, die ervoor pleit wel te rouwen om de persoon van de Queen, maar niet om haar imperium.

Want in dat voormalige wereldrijk, dat onder Elizabeths ‘regering’ verkruimelde, belichaamde zij heel iets anders dan in het Verenigd Koninkrijk, namelijk een onderdrukkend, racistisch en gewelddadig bewind. Dan kun je slechts symbool zijn, je bent wel symbool van íets. Als je daar bij gebrek aan opvattingen geen afstand van neemt, ook later niet, zal dat je voor de voeten worden geworpen.

Dat gebeurde de afgelopen dagen ook volop, in landen als Kenia, India en Jamaica, maar in de Westerse berichtgeving kwam dat hooguit terloops ter sprake. Ten onrechte, betoogde oud-Afrika-correspondent Bram Vermeulen in een opiniestuk in NRC: “Onze taak is ook om het instituut dat nu dagen achtereen in het nieuws is, kritisch te bevragen. Dat is journalistiek. The rest is public relations.” Vermeulen noemde het voorbeeld van de Keniaanse Muthoni Mathenge, van dezelfde leeftijd als Elizabeth. In de onafhankelijkheidsstrijd van haar land werd zij gemarteld door de koninklijke Britse strijdkrachten. Nu wil ze financiële compensatie, rechtstreeks van het koningshuis.

Ik zeg niet dat Muthoni daar aan het juiste adres is, maar haar grief illustreert wel dat een symbool niet onbetekenend is. Daaruit volgt ook dit: als een regering ‘her majesty’s government’ heet, telt het woord van de majesty zwaar, ook wanneer het onuitgesproken blijft. Dat uit Elizabeths mond geen excuses kwamen voor het kolonialisme en de slavernij, is iets dat nog steeds wordt gevoeld in het voormalige Britse rijk. Misschien gaf de regering haar de vrijheid niet, misschien wilde ze die zelf niet, maar het effect is daar.

Dit is voor Nederland iets om bij stil te staan. Ook in onze voormalige koloniën belichaamt de vorst, veel meer dan de regeringsleider, de historische band met wat het moederland heette. Nu premier Rutte in Suriname is en daar ook spreekt over mogelijke excuses van Nederland - wellicht in 2023, 150 jaar nadat de slaven vrije burgers werden - is het goed te beseffen dat dergelijke excuses inderdaad heel belangrijk zijn. En dat de juiste persoon ze uitspreekt. Het staatshoofd, al staat hij niet aan het hoofd van de staat.