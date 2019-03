Elfie Tromp is de misthoorn van de linkse haat bij BNNVARA

Gisteren las ik in regionaal dagblad de Stentor een reportage bij de familie van de jonge Nedermarokkaan Soufyan uit Urk. Na een ruzie met een andere adolescent uit Urk werd zijn huis door tientallen jonge Urkers belaagd en zijn moeder mishandeld. De zaak leek te gaan escaleren. Maar in de Stentor viel te lezen hoe door buurtbewoners en andere Urkers de moeder van Soufyan onder de bloemen werd bedolven. Het gezin is al een kwart eeuw Urker. De vader, Saïd, is als visser door en door Urker. Tegen de Stentor relativeerde hij het incident met wat olie op de Urker golven: “Onder Marokkanen zitten ook klootzakken, sorry dat ik het zeg. Urkers zijn goede mensen, maar er zitten een paar tussen die verkeerde dingen doen.”

Volgens Tromp moeten de ziekelijke Urkers zo snel mogelijk sterven, liefst door verdrinking

Ik las dit uitgerekend de dag na die afschuwelijke aanslag (49 doden) tegen twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, gepleegd door een extreem-rechtse terrorist. Toen kwam ook het bericht dat twee mannen in Amsterdam waren aangehouden in verband met de moslimterroristische aanslagen in Parijs in 2015 (130 doden). Hoeveel bloemenvelden zouden voor al die onschuldige doden uit Nieuw-Zeeland en Parijs nodig zijn eer we weer tot rust komen? Maar giftige boeketten distels met brandnetels werd het gisteren. De massamoord in Nieuw-Zeeland werd door Nasrdin Dchar (Gouden Kalf voor zijn rol in de film ‘Rabat’ in 2011) met twee Nederlandse politici geassocieerd. In een tweet die zich als een geradicaliseerde fluim laat lezen, schreef hij: ‘De rechts-extremist die dit heeft gedaan staat voor nota bene (sic) dezelfde ideologie als politici zoals Wilders en Baudet’. Ach, die Wilders die toch al levenslang heeft tussen zijn bodyguards kan dit er toch wel bij hebben. En misschien ook de rellen in Urk.

De extreem-linkse columnist Elfie Tromp, die door BNN-Vara wordt gefaciliteerd, deed op Radio 1 donderdag haar onwelriekende verhaal waartegen de Urker burgemeester Van Maren aangifte bij de politie heeft gedaan. Niet alleen is volgens haar Wilders de enige echt schuldige aan de rellen in Urk, maar die ziekelijke Urkers moeten zo snel mogelijk sterven, liefst door te verdrinken: “Welkom in Urk, waar de kleingeestigheid hand-in-hand gaat met de inteelt (...) Het dorp heeft zelfs zijn eigen afwijking, de ziekte van Buchem. Inteelt, je wordt er nooit slimmer van, maar wel racistischer.” Maar de pointe, in drek en haat gedrenkt, komt nog, want Tromp begroet vol enthousiasme de stijging van de zeespiegel: “Sommige stukken zijn zo door en door rot dat ze maar het beste teruggeven kunnen worden aan de zee. Wat mij betreft moeten ze de dijken maar vast doorsteken bij Urk.”

Ik heb die Tromp eens met een van die hysterische ‘tricoteuses’ vergeleken, die ooit vooraan bij de guillotine zaten te brullen. Maar het is misschien anders: Elfie Tromp is de doodgewone misthoorn van de linkse haat bij de publieke omroep BNN-Vara.

