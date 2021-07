Elektrisch vliegen is geen serieus alternatief

Een vliegtuig zonder CO2-uitstoot, dat minder herrie maakt en goedkoop is in het onderhoud. Dat vliegtuig bestaat, in ieder geval op papier. Er zijn ook al enkele tientallen van besteld en het plan is dat het over vijf jaar, in 2026, de lucht in gaat. Het gaat om een elektrisch vliegtuig, de ES19, van het Zweedse Heart Aerospace. Het bedrijf belooft dat het propellertoestel dan negentien personen kan vervoeren over een afstand van maximaal 400 kilometer.

Elektrisch vliegen kan een technische oplossing zijn om de klimaatschade van de luchtvaart te beperken. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. De vraag is dan ook, hoe reëel dit is. Tot nu toe kunnen elektrische passagierstoestelletjes niet meer dan slechts een of twee personen vervoeren, over een afstand van maximaal 70 kilometer.

De accu is het grootste obstakel

Het grootste obstakel om langere afstanden te vliegen of met meer personen, is het gewicht van de accu. Het scheelt natuurlijk dat er geen kerosine aan boord hoeft te zijn, maar de kilo’s van de accu doen dat voordeel geheel teniet. Het ziet er niet naar uit dat hiervoor ook binnen tien jaar technische oplossingen komen waardoor elektrisch vliegen een serieus alternatief is voor vluchten met kerosinetoestellen. Dat betekent dat elektrisch vliegen echt iets zal zijn voor heel korte vluchten, met weinig passagiers.

Ook producent Heart Aerospace brengt deze boodschap. Klimaatvriendelijk vliegen, zonder uitstoot, over de oceaan is dan ook in het geheel niet aan de orde en het ziet er niet naar uit dat dat ooit, of in ieder geval binnen een halve eeuw, aan de orde komt.

Alleen daar waar geen alternatief is per trein

Elektrisch vliegen zal echt niet meer dan enkele procenten van het fossiel-gedreven luchtverkeer vervangen. Toch is het interessant genoeg om te ontwikkelen. Het is dan wel zaak om de propellervliegtuigjes met accu alleen in te zetten waar bijvoorbeeld geen alternatief is per trein. Dus niet voor een vlucht van Amsterdam naar Groningen, of van Parijs naar Reims, als het bereik wat groter wordt door betere accu’s.

Het kan zeker wel nut hebben voor verbindingen tussen eilanden, zoals in Indonesië of in Noorwegen, als alternatief voor een overtocht per boot, en bovendien een sneller alternatief. Dat geldt ook voor vluchten in bergachtig gebied waar geen treinverbinding is. Mogelijk dat waterstof als brandstof op de langere termijn wel een alternatief kan zijn.

Vliegen blijft vervuilend, het is goed om dat voor ogen te houden. Elektrisch vliegen lost dat niet op en zal dat ook niet doen. Maar alle beetjes helpen.

