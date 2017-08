Eis frissere lucht ook van burgers

Vorige week eiste Milieudefensie via de rechter een extra overheidsplan om overschrijding van luchtvervuiling weg te werken. De staat had hiervoor 1,5 miljard euro vrijgemaakt, maar gaf tot nu toe nog slechts de helft van dat bedrag uit. Afgaand op de rechtszaak die Urgenda in 2015 aanspande tegen de Nederlandse Staat, de Klimaatzaak, moet van het initiatief van Milieudefensie weinig concreet resultaat verwacht worden als het gaat om schonere lucht. Urgenda won deze unieke zaak.

Alleen door strenge maatregelen kan de lucht schoner worden.

Dat leverde vreugdetranen op, maar een jaar erna was de uitstoot van CO2 gewoon weer gestegen en was de staat in hoger beroep gegaan.

De zin van rechtszaken als van Urgenda en nu van Milieudefensie ligt niet in een rechtstreeks behalen van milieuwinst, maar in het onder de aandacht brengen van de noodzaak om vervuiling en opwarming tegen te gaan. In Nederland is de lucht weliswaar schoner dan in de jaren tachtig, maar op te veel plaatsen nog te vies om aan de Europese normen te voldoen. Verkeer, intensieve veeteelt, houtkachels , energiecentrales en industrie zorgen voor teveel uitstoot aan fijn stof, CO2 en stikstofdioxide NO2. Daardoor is de lucht op 150 plaatsen in binnensteden, in gebieden met intensieve veeteelt en langs snelwegen zo vervuild dat het voor burgers ongezond is.

Dat Milieudefensie de staat hiervoor ter verantwoording roept en ook wijst op de verantwoordelijkheid jegens de burgers, is begrijpelijk. Alleen door strenge maatregelen kan de lucht schoner worden.

Dat betekent onder andere vervuilend vervoer afremmen en schoon vervoer stimuleren, het gebruik van houtkachels fors terugdringen en veehouderij meer circulair laten zijn.

Burgers versus burgers Maar ondertussen zijn het ook burgers die de vervuiling zelf veroorzaken. Die leuke houtkachel, de tweede auto, de bestelling via internet die met een busje thuisgebracht wordt en die meteen weer retour gaat, vliegvakanties, het draagt allemaal bij aan het probleem. Handhaven van de afspraken en normen, dat is voor de overheid wel erg lastig wanneer burgers niet ook hun gedrag substantieel aanpassen, hoe hard de landsadvocaat ook roept dat het in 2020 goed komt. In die zin is dit ook een rechtzaak waarin burgers elkaar tot de orde roepen. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees hier meer Commentaar van de krant.

