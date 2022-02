Eindeloos wachten op een belangrijk debat

Wekelijkse motie-diarree, oneindig veel schriftelijke vragen aan het kabinet, dagelijkse ophef: je kunt het je bijna niet voorstellen, maar de Tweede Kamer heeft nog tijd over om aan onderzoek te doen.

Sterker: de huidige Kamerleden zullen de komende jaren een recordaantal parlementaire enquêtes binnen één regeerperiode afwerken. Eerst komt het onderzoek naar de gaswinning, daarna het fraudebeleid en tot slot de coronabestrijding. Het lijkt erop dat de Kamer het belang van reflectie zeer serieus neemt.

Maar schijn bedriegt. In Middelburg woont een voormalig VVD-parlementariër die geen enkele moeite doet zijn teleurstelling te verbergen. Een jaar geleden leverde André Bosman met zes andere (inmiddels ex-)Tweede Kamerleden het rapport Klem tussen balie en beleid af. Deze commissie bracht aan het licht hoe miljoenen burgers verdwaald raken in de bureaucratie van uitvoeringsorganisaties, zoals Belastingdienst, UWV en CBR. En het parlement is hier zelf voor een groot deel schuldig aan. Politici leveren ingewikkelde wetten af zonder oog te hebben voor de uitvoerbaarheid. Kamerleden hebben te weinig kennis en interesse. Ze veren op zodra er weer ergens een misstand is. Maar dan is het leed al geschied.

Geen goed woord voor over

De commissie-Bosman rapporteerde niet toevallig vlak voor de verkiezingen. Zo kon de nieuwe Tweede Kamer er direct mee aan de slag. Het was aardig bedacht, maar inmiddels ligt het rapport een jaar te wachten op een Kamerdebat; vandaar de teleurgestelde Bosman. Hij heeft er geen goed woord voor over.

Het was nota bene de Kamer zelf die in 2019 vroeg om het onderzoek naar de uitvoeringsorganisaties. Er zijn genoeg gênante voorbeelden van instanties die burgers in de kou laten staan en diep in de ellende duwen. De politiek heeft last van een instant-regelreflex, zegt Bosman. Kamerleden schreeuwen moord en brand, zeggen dat een schandaal zich nooit meer mag herhalen en eisen onmiddellijk een oplossing. Of die oplossing ook werkbaar is, doet er minder toe. Dat mechanisme ziet hij tot op de dag van vandaag.

Wanneer de Kamer over het rapport spreekt, is onduidelijk. Het staat op de lange lijst met nog in te plannen debatten. Het pijnlijke is dat het momentum volgens Bosman gepasseerd is. De nieuwe Kamer is al een jaar aan het werk en heeft oude gewoontes overgenomen die de eigen verantwoordelijkheid uit de weg gaan. Bij ontsporingen in de plenaire zaal wordt naar de Kamervoorzitter gekeken. En als leden van de coalitie moeilijke vragen krijgen tijdens een debat, verwijzen ze deze door naar het kabinet. Alsof ze zelf geen mening hebben.

Kamer zelf blijft in gebreke

Aan aandacht heeft Bosman geen gebrek. Hij kreeg in september samen met CDA’er Chris van Dam, voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire, de Prinsjesprijs. Volgens de jury hebben zij het parlement een spiegel voorgehouden en een aanzet gegeven voor de Tweede Kamer om beter te functioneren. De koning refereerde in de Troonrede aan het probleem van het onuitvoerbare beleid. En in het nieuwe coalitieakkoord van Rutte IV staat de belofte daar iets aan te doen.

Alleen de Kamer zelf blijft in gebreke. Je kunt mensen een spiegel voorhouden, ze moeten wel het lef hebben er goed in te kijken.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.