Eindelijk sta ik aan de zijde van klimaatdrammer Rob Jetten

Ooit, dat wil zeggen een jaar of drie geleden, kwam ik hard in aanvaring met Rob Jetten, toen nog Kamerlid. In een opiniestuk in de Volkskrant vond Jetten dat ik in een column de deskundigen aan de klimaattafels geen ‘Groene Khmers’ had mogen noemen: ‘Een grap die een misplaatste variant is op de Rode Khmer, een autoritair regime dat in de jaren zeventig twee miljoen Cambodjanen om zeep hielp’. Gepikeerd antwoordde ik dat Jetten niet alleen een klimaatdrammer was, maar ook ‘een klimaatkip, maar dan wel eentje zonder kop’. Steriele polemiek, geeft ik drie jaar na dato toe.

Want nu vindt minister Jetten mij aan zijn zijde in onze gezamenlijke strijd tegen het Russische gas van krankzinnige dictator Poetin. Ik waardeer onomwonden zijn oproep om de thermostaat op 19 graden te zetten. Zo geeft hij Nederlanders een beetje het gevoel broederlijk naast Oekraïners in hun loopgraven te staan. Zelf heb ik niet op de oproep van de klimaatminister gewacht om veel eerder de thermostaat permanent op 18 te zetten.

En als ik deze winter naar mijn werkkamer klom om een stuk te schrijven, stond de temperatuur gedurende de hele tiksessie op 16,5 graden. Nog beter, ik kan de kou met gemak aan en heb gewoonlijk meer last van warmte en hitte. Maar dat is geen wonder volgens het stuk Wat koel is voor de een, is koud voor de ander in de zaterdagkrant, want ik haal met gemak de vier vereiste vinkjes om niet te blauwbekken: man, een groot lichaam, veel spiermassa en jong (van geest!).

Maar er zijn natuurlijk meer redenen dan alleen de oorlog en het gas om hem op 18 te zetten. Dit jaar ging ons nieuwe energietarief in. En terwijl we de mooiste, warmste en zonnigste maand maart beleefden sinds de slag bij Heiligerlee, en daarbij de thermostaat ook nog op 18 hielden, betaalden we toch 257 euro aan energie voor die maand. Bijna honderd meer dan normaal. Met dit besef is het niet bijster moeilijk om solidair met de Oekraïners en tegelijk met je eigen portemonnee te zijn.

Al in 2013 werd ik klimaatbewust en geraakt door de oproep van de Drentse wethouder Bert Wassink om vanaf nu onder de douche te plassen. Ik deed mijn best om mijn blaas zo lang mogelijk niet te ledigen totdat er een reinigingsbeurt aan te pas kwam in de badkamer. Maar met drie keer douchen per week werd dit een hels karwei. Bovendien wat te doen met de grote boodschappen? Dagelijks gebruikt een doorsnee burger 40 liter drinkwater om zijn darm- en blaasuitscheidingen weg te spoelen. Het alternatief ken ik uit mijn kindertijd, toen we met vakantie gingen bij oma Suzanne. In haar tuin stond wat prozaïsch een ‘schijthuisje’ werd genoemd. Je zat in dat hok op een plank met gat en je productie viel in een ijzeren emmer vol met stro. Eens in de zoveel tijd leegde oma de emmer in een putje naast haar moestuin.

Of je door overal in onze tuinen zo’n huisje neer te zetten het klimaat gaat verbeteren en annex de oorlog gaat winnen, betwijfel ik. Het lijkt me doelmatiger om die Russische bommenregen op Oekraïne te doen stoppen, wat heel wat CO 2 aan explosies zal schelen en levens zal besparen.

