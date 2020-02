Eindelijk nam het volk het land weer in eigen handen

En zo gebeurde het, te elfder ure, dat het volk het juk van de politieke correctheid van zich afschudde en het land weer in ­eigen handen nam. Eindelijk konden we zijn wie we altijd al waren, de vrijheid keerde terug en de democratie kon haar ware gestalte aannemen.

Om te beginnen verlieten we de Europese Unie, zodat er alle ruimte ontstond voor economische, ­sociale en culturele bloei. Met sommige landen was het daarna lastig handelsverdragen te sluiten – ze stelden onaanvaardbare eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en zogenaamde mensenrechten – maar daar stond tegenover dat de relaties met Rusland en China een hoge vlucht namen. Je zou van liefde kunnen spreken. De gulden werd in ere hersteld en onze bankbiljetten kregen een klassieke vormgeving, met afbeeldingen van nationale helden als Jan Pieterszoon Coen, Spinoza en Gerard Joling.

De grenzen waren gesloten

Dankzij het wegvallen van de jaarlijkse afdracht aan de EU (8 miljard euro) en het schrappen van alle klimaatplannen (1000 miljard euro) waren de economische vooruitzichten ongehoord gunstig. Stikstof was goed voor de natuur en de veestapel maakte een grote sprong voorwaarts: we hadden nu 27 miljoen varkens, 9 miljoen koeien en 278 miljoen kippen.

De grenzen waren gesloten, er werd gewoon weer gewoon gecontroleerd. Buitenlanders die ons land wilden bezoeken, moesten een visum aanvragen, tenzij ze uit landen kwamen waar we een liefdesrelatie mee hadden. Ongewenste elementen kwamen er niet meer in, het vluchtelingenverdrag was opgezegd. Reeds aanwezige vluchtelingen mochten blijven, als ze zich maar aanpasten. Deze mensen kwamen echter niet in aanmerking voor de extra kinderbijslag waar Nederlandse ouders recht op hadden bij elk derde en vierde kind.

Kerkgang op zondag werd aangemoedigd

Voor het herstel van de nationale identiteit werd een deltaplan opgesteld, dat betrekking had op de taal, cultuur en geschiedenis. Woorden als Christendom, Paashaas, Carnaval en Banketstaaf werden voortaan met hoofdletter geschreven. De term ‘wit’ ging eruit en ‘blank’ kwam er weer in. Wat mensen thuis deden moesten ze zelf weten, maar in de publieke ruimte was het verboden geen hand te geven. Kerkgang op feestdagen werd van overheidswege aangemoedigd, met name met Kerst. De minister-president voorzag de kerkgenootschappen tevoren van enkele aandachtspunten voor de prediking.

Het principe van democratische besluitvorming werd in alle geledingen van de samenleving doorgevoerd. Elke vier jaar vonden verkiezingen plaats voor rechters, leerkrachten en wetenschappers, zodat de wil van het volk niet langer genegeerd kon worden. Ook architectonische plannen werden aan de kiezer voorgelegd, net als museale exposities; het was belangrijk dat kunst ergens op leek. En ten slotte kwam de glorie van de natie volledig centraal te staan in de vaderlandse geschiedenis, die vanaf de peuterspeelzaal werd onderwezen en gevierd.

We waren voor grootsheid in de wieg gelegd, daar kon geen misverstand over bestaan.

