Eindelijk Koningsdag, hoe dan ook een feest

Na drie jaar neemt de koninklijke familie vandaag weer een bad in het volk. Koningsdag zou in 2020 in Maastricht gevierd worden, dat ging wegens corona niet door, net als het jaar erop. Nu alsnog, waarmee de koning in ieder geval een signaal afgeeft dat hij een gemaakte toezegging na wil komen, ook al komt daar iets tussen, zoals een pandemie.

Tijdens die pandemie is de populariteit van het koningshuis flink gedaald, blijkt uit een peiling van EenVandaag, net als het vertrouwen in de koning. De zelfverklaarde ambitie van het koningshuis om te verbinden, heeft tijdens de crisis niet tot succesvol resultaat geleid. De vraag is daarbij natuurlijk welk doel dat streven naar verbinding dan dient. Is het doel het imago van de monarchie hoog te houden, of dient het vooral het landsbelang, de onderlinge verbondenheid tussen al die verschillende Nederlanders?

De misstappen van de koning en zijn gezin tijdens de coronatijd, zoals de vakantie in Griekenland, hebben het imago van de monarchie geen goed gedaan. Als het koninklijk gezin al verbindend gewerkt heeft, dan was het doordat er landelijk gedeelde verontwaardiging kwam over die vakantie in Griekenland, een etentje in een Grieks restaurant zonder anderhalve meter afstand, en door berichten over een te uitgebreid verjaardagsfeest van kroonprinses Amalia.

De verontwaardiging hierover legde wel bloot hoe precair de positie van de monarchie is. De vorst moet een voorbeeld zijn en er zijn hooggespannen verwachtingen over de inzet, de uitstraling en de kwaliteit van alles wat de koninklijke familie doet. Dat betekent ook dat de camera’s steeds aan staan, dat veel van wat het koningshuis doet onder een vergrootglas ligt en via sociale en andere media verspreid wordt. De koninklijke familie moet genoeg bijzonders in huis hebben, zodat het volk er trots op kan zijn. Tegelijk moet het gezin ook gewoon genoeg zijn om dicht bij het volk te staan.

Door afkomst, positie en geld is de bewegingsruimte van koning en zijn gezin vele malen groter dan die van de gewone Nederlander. Maar de sociale bewegingsruimte is juist beperkt door de hoge eisen die hun positie met zich meebrengt. De coronapandemie heeft de bewegingsruimte voor het koninklijk gezin verkleind. De lontjes werden korter, de verdraagzaamheid nam af. Waar menig Nederlands gezin zich ondanks negatieve adviezen zelf wel een vakantie permitteerde, kwam er een storm van verontwaardiging toen de koning met zijn gezin hetzelfde deed.

De daling van het vertrouwen laat ook zien dat de liefde voor het koningshuis snel beïnvloed kan worden. Deze Koningsdag is daarom een kans voor de koning en zijn gezin om de band met het volk te herstellen. De dag zal er hoe dan ook niet minder feestelijk om zijn. Koningsdag verwijst naar de monarchie, maar staat zeker ook voor een onbezorgd gevoel van vrijheid.