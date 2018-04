Eindelijk, een islamitische school met een nuchtere kijk op haar plek in de samenleving

En dan niet alleen omdat er op deze school voor vmbo, havo en vwo prima onderwijs wordt gegeven, maar ook omdat de school volgens de inspectie blijk geeft van een gezonde kijk op haar ­positie en rol in de samenleving.

Met de voorganger van het Avicenna was dat wel ­anders: Ibn Ghaldoun ging in 2013 niet alleen ten onder aan examenfraude. Ook het onderwijs was er niet op orde. Eerder had de school al overheidsgeld gebruikt voor reizen naar Saudi-Arabië. Hugo de Jonge, toen nog onderwijswethouder in Rotterdam, formuleerde treffend in deze krant dat de vrijheid van onderwijs geen vrijbrief is voor slecht onderwijs. Maar hij brak tegelijkertijd een lans voor goed islamitisch onderwijs: ouders en leerlingen gunde hij nu eindelijk eens een goede school.

In een zuil

Zijn uitleg daarbij was even helder als correct. Zoals het christelijke deel der natie recht heeft op christelijke scholen, hebben moslims recht op islamitische scholen. Daar is in principe geen speld tussen te krijgen, maar het kan zeker geen kwaad bij nieuwe schoolinitiatieven wat scherper op te letten of het onderwijs goed is, of die scholen nu islamitisch zijn, zwaar inzetten op iPad-onderwijs of de klassieke indeling in schoolklassen afschaffen.

En als scholen nadrukkelijk in een zuil zitten, of die nu orthodox-protestants of islamitisch is, is dat reden om in de gaten te houden of de blik naar de samenleving voldoende open is.

Toenmalig staatssecretaris Dekker van onderwijs probeerde tevergeefs, maar niet helemaal zonder reden, een islamitische middelbare school in Amsterdam tegen te houden. Die school, met een streng salafistisch ­bestuur, kwam er toch. Ook in de ogen van andere ­Amsterdamse islamitische basisscholen is het geen ­aanwinst.