Eigenlijk deed Omtzigt er een motie van wantrouwen bovenop: tegen Shell en Esso

Te vaak gehoord: een minister-president die het ‘verschrikkelijk’ vindt wat er onder zijn verantwoordelijkheid is gebeurd, excuus-excuus, om vervolgens zijn persoonlijke rol te laten verdwijnen in een wolk van onnavolgbare redeneringen. Te vaak gezien: Kamerfracties die met moties van wantrouwen komen – al 95 sinds het aantreden van Rutte-1 – waarna de coalitie de gelederen sluit, en we doordenderen naar de volgende affaire. Ik ben murw geraakt, merk ik, daardoor ging het debat over de gaswinningsenquête een beetje langs me heen. Tot ik de bijdrage zag van Pieter Omtzigt.

De man die een cruciale rol speelde bij het ontrafelen van het toeslagenschandaal, en over wie Mark Rutte bijna struikelde in het ‘functie elders’-spektakel, zoomde onverbiddelijk in op de verwevenheid van de staat met grote ondernemingen, in dit geval Shell en Esso, de twee eigenaren van de Nam. Nog nooit had hij een motie van wantrouwen tegen de premier mede-ondertekend, zei Omtzigt, maar ditmaal wel. En hij voegde er in feite een motie van wantrouwen aan toe tegen Shell en Esso, tegenwoordig ExxonMobil.

De beide oliereuzen waren niet aanwezig bij het debat (‘Zo laf bent u’), maar Omtzigt riep hen dringend op de claim in te trekken die ze hebben ingediend vanwege misgelopen inkomsten door het stopzetten van de gaswinning. “Maak een publiek statement en laat het vallen. Anders hoef ik uw praatjes over sociaal verantwoord ondernemen niet meer te horen.”

Het zal vast ook door andere Kamerleden naar voren zijn gebracht, maar het stemde me erg tevreden dat Omtzigt de premier confronteerde met zijn al te innige band met Shell en andere bedrijven, iets dat verder reikt dan de gaswinning. In dit geval is dankzij de parlementaire enquête aan het licht gekomen hoe het publieke belang werd overgeleverd aan dat van machtige oliemaatschappijen, maar zonder de bevingen in Groningen was dat nooit openbaar geworden. Hetgeen de vraag oproept wat er allemaal gaande is tussen de politieke macht en grote ondernemingen.

Een vriend

Shell-topman Van Beurden noemde Mark Rutte ‘een vriend’, Shell verzette zich met succes tegen de komst van een stikstoffabriek waarmee niet-Gronings gas kon worden aangepast, zodat 20 miljard kubieke meter minder Gronings gas nodig zou zijn geweest, Shell zat aan tafel bij de sollicitatieprocedure voor een inspecteur-generaal der Mijnen, de Nam schreef mee bij de beantwoording van Kamervragen – dit zijn geen gezonde verhoudingen.

En binnen dergelijke verhoudingen verbaast het ook niet dat Rutte zich in 2018 zo hardmaakte voor de afschaffing van de dividendbelasting, waar Shell hevig voor had gelobbyd. Omtzigt refereerde daar ook aan, tot ergernis van Rutte. De premier noemde het niet-doorgaan van deze afschaffing ‘een van de grootste fouten’ uit zijn politieke bestaan, wat veelzeggend mag worden genoemd in het licht van de toeslagen- en de gaswinningsaffaire.

Op Omtzigts voorbeelden van al te innige banden, niet alleen met Shell, ook met bedrijven als Unilever, Schiphol, Tata en Uber, ging de premier niet in. Hij beperkte zich ertoe te benadrukken dat het belangrijk is intensief contact te hebben met dergelijke ondernemingen, maar wel eigen afwegingen te blijven maken. Op de een of andere manier stelde het me niet gerust.