Eigen regie moet standaard zijn in de zorg

'Fraude holt autonomie in de zorg uit', kopt Trouw op 3 mei. Het is goed dat deze misstanden rond het persoonsgebonden budget in de zorg worden belicht, want natuurlijk is het een slechte zaak dat er gefraudeerd wordt, zeker als dat geld bestemd is voor kwetsbare mensen.

Zorgelijk is ook dat gemeenten de afgelopen twee jaar een kwart minder pgb's hebben verstrekt aan hun inwoners. De Sociale Verzekeringsbank komt binnenkort met precieze cijfers hierover.

Het is fantastisch dat een kind door de mogelijkheid van een pgb niet naar een internaat hoeft, of dat je als volwassene zorg tijdens vervoer of werk kunt krijgen. Dus de toegang tot een pgb en het beheer ervan moeilijker maken is onwenselijk. Daarover zijn we het eens. De vraag is tegelijk of deze focus van de aanklacht niet de aandacht afleidt van het echte probleem, en dat is het gebrek aan beschikbaarheid van passende zorg.

Falende zorgorganisaties

Een pgb kan ingezet worden daar waar zorgaanbieders die afgestemde zorg niet weten te bieden. En blijkbaar is dat heel vaak het geval. Is het niet van de zotte dat we dàt accepteren? Zullen we het daar eens over hebben? Is het niet heel raar dat wanneer zorg vanuit de reguliere organisaties wordt geboden, mensen dus kennelijk per definitie minder eigen zeggenschap hebben? Dat ze dan geen stem meer hebben in het tijdstip of de dag van de zorg, noch in de persoon die over de vloer komt?

Dat is het falen van de zorgorganisaties, die het zo regelen dat de cliënt binnen hun schema moet passen, in plaats van te doen wat de cliënt nodig heeft. Fraude is erg en moet worden bestreden. Maar mensen hun autonomie en zelfregie ontnemen door ze in dwingende schema's te proppen is erger. Door de ophef over fraude dreigen de controle en regelgeving nog scherper te worden, zodat het nóg moeilijker wordt een pgb aan te vragen en te beheren. Maar fraude is de uitzondering, terwijl de bureaucratische, onpersoonlijke en kleinerende zorg 'in natura' de regel is. Laten we dat eens bestrijden.