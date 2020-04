Egotrippers in tijden van nood

Een ramp is een ramp, een crisis een crisis, en niets is zo onsmakelijk als het enthousiasme van de toeschouwer die met zijn neus op het ongeluk komt melden dat hij altijd al riep dat het kruispunt te gevaarlijk was. Mensen raken ernstig ziek, er wordt te veel gestorven, banen en inkomens gaan verloren – wie het dan handenwrijvend over ‘kansen’ heeft, is op zijn minst toondoof. Maar dat wil niet zeggen dat we niet hoeven nadenken over het vervolg van de ramp. Misschien moet er inderdaad wel iets gebeuren aan dat kruispunt.

“Nu zien we dat we in tijden van nood veel meer hebben aan mensen die zich ten dienste stellen van anderen dan aan egotrippers”, zei filosofe Tinneke Beeckman gisteren in deze krant, en ik bladerde meteen terug naar de voorpagina, waar werd bericht over de adviezen om een einde te maken aan de trucs van grote internationale bedrijven om geen belasting te betalen in Nederland. Aanleiding was de Trouw-onthulling dat Shell al jaren geen winstbelasting betaalde, later bleek ongeveer hetzelfde te gelden voor onder andere Philips en Akzo Nobel. Daar heb je je egotrippers. Sterk staaltje: nu vraagt Booking.com steun aan de Nederlandse staat, eerder wist het door geschuif met winsten 715 miljoen euro uit handen van de fiscus te houden.

Het is niet dat zulke bedrijven bevolkt worden door egotrippende werknemers, het is dat ze zich als bedrijf zo gedragen – losgezongen van de samenleving waarbinnen ze opereren en waarvan ze profiteren. En een overheid die dat wel best vond. Ergens leek zich toch het idee te hebben vastgezet dat individuele hebzucht, zeker die van individuele bedrijven, zou leiden tot collectieve welvaart. Overheden functioneerden zelf ook zo: het najagen van ieders nationale belang zou de wereld op een hoger plan moeten brengen. Moraal was iets voor personen; landen en bedrijven kenden alleen belangen. ‘America First’, zei Trump, en tijdens een VN-top voegde hij eraan toe dat hij verwachtte dat alle naties dit egocentrisme zouden delen. Bij het gevecht om de eurobonds liet Nederland zien dat dat niet uit de lucht gegrepen was.

Mondiaal is uit de gratie, behalve handel, handel en handel

Het dogma van het welbegrepen eigenbelang is echter niet zo sluitend als men ons wil laten geloven, dat bleek al bij de bankencrisis en het blijkt nu weer. Tot drie keer toe werd de Nederlandse regering gewaarschuwd voor het gevaar van een pandemie, schreef collega Hans Marijnissen in zijn onthullende reconstructie van een aangekondigde ramp. Virussen vormen een internationaal gevaar dat een internationale verdediging vergt, maar precies dat is de afgelopen jaren op de tocht komen te staan. Als het om mondiale gezondheidskwesties gaat waarvoor geen ‘marktinteresse’ is, dan zouden overheden die op moeten pakken, maar dat doen ze niet, want alles wat mondiaal is, is uit de gratie, behalve als het gaat om handel, handel en handel.

Ik weet niet of na deze crisis alles anders wordt. We hebben dat wel eens eerder gedacht, na oorlogen bijvoorbeeld. Soms werkte het, soms niet. Maar er zou zeker iets voor te zeggen zijn.

