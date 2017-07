Sommigen ervaren tinten als oranje en rood, de warmte van de tevredenheid dat je geld of tijd hebt bespaard met een bepaalde keuze. Terwijl voor anderen, die bovendien de neiging hebben witheet te worden van zulke zelfgenoegzaamheid, efficiëntie vooral koele blauwtinten heeft. Omdat het refereert aan nietsontziend bezuinigen en recordcijfers op de aandelenbeurzen in plaats van aan datgene waar het in de economie echt om zou moeten gaan. Doelmatigheid, zoals efficiëntie in gewoon Nederlands heet, bezorgt deze groep mensen de koude rillingen door associaties met cijferfetisjisme en economische groei ten koste van de noden van de minima.

Moraal beïnvloedt ons op een dieper niveau

Rood en blauw maakt samen paars, maar dat is niet de gevoelswaarde die ik ervaar bij doelmatigheid. Ik ga ook niet voor het neutrale wit van mijn collega-economen. Efficiëntie is geen neutraal begrip. Het wordt in de moderne economische wetenschap wel gereduceerd tot een simpele technische term die de relatie tussen opbrengsten en kosten aangeeft. Hoe groter het positieve verschil, hoe doelmatiger het resultaat. Maar daarachter gaat de moraal van efficiëntie schuil. Het gaat namelijk ook om een waarde die betekenis krijgt in een wereld van schaarste en beperkingen. Heb je het eeuwige leven dan val je je geen buil aan lekker inefficiënt bezig zijn. Ga vooral je huis met stoffer en blik kuisen in plaats van de stofzuiger erbij te pakken. Of drie keer op een dag op de fiets naar het winkelcentrum voor een boodschap. En ’s avonds je bikinilijn verzorgen met een pincet.

Maar in een onvolmaakte wereld is doelmatigheid evenzeer een morele waarde als rechtvaardigheid of respect of waardigheid. Deze waarden hoeven niet per se tegenover elkaar te staan. En ze doen ook niet aan kleurtjes, daarin zijn ze niet te vangen. Moraal beïnvloedt ons op een dieper niveau.

Zinvolle leidraad Terug naar efficiëntie, als economische term met morele lading. Zolang we verder kijken dan simpele kosten-batenplaatjes en beseffen dat de moraliteit ertoe doet in onze onvolmaakte wereld, kan het een zinvolle leidraad zijn bij het maken van alledaagse keuzes. Zolang we ons maar afvragen welke verspilling we willen tegengaan en wat de morele waarde daarvan is. Zo leerde ik gisteren dat een zonneboiler per vierkante meter op je dak vier keer zo efficiënt is als zonnepanelen. Energie-efficiënt wel te verstaan. Omdat de zon niet alleen licht geeft maar ook een hoop warmte. En daar laadt een zonnecel niet harder van op, maar het water in het zwarte zigzagbuisje dat van je dak naar je boiler loopt wel. Het is vergelijkbaar met de gloeilamp, die veel meer stroom gebruikt dan een led-lamp omdat hij ook warmte produceert, waar je niks aan hebt om een boek te lezen. Daarnaast kun je natuurlijk nog het financiële rendement van zonneboiler en zonnecellen vergelijken. Opwarming van je douchewater via de zon of met aardgas, of met elektriciteit (al dan niet opgewekt door je vier maal minder energie-efficiënte zonnepanelen). Laat de details van die tweede rekensom voor mij maar zitten. Ik ben al moreel overtuigd: eerst warm water op mijn dak door de zon, dan pas elektriciteit op de overige vierkante meters.

