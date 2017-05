Eerlijkheid nodig bij referenda

Waarom moet hij zich keer op keer verdiepen in onderwerpen die hem niet interesseren of waar hij geen verstand van heeft. Maar zijn grootste grief was de verpolitieking van referenda. Het gaat al lang niet meer om het algemeen belang. Referenda worden volgens hem steeds meer misbruikt voor electoraal gewin. Toen ik zei dat in Nederland zijn land als het lichtend voorbeeld van democratie wordt gezien barstte hij in hoongelach uit: “Ze hebben bij jou niet in de gaten dat steeds meer mensen af willen van die belachelijke folklore in ons land.”

Gek genoeg bleek ik minder negatief te zijn dan mijn Zwitserse collega. Als de Zwitsers, zoals afgelopen weekeinde, van hun kerncentrales af willen en miljarden in vergroening willen steken, dan vind ik het prima om dat via een referendum af te dwingen.

Ontsporing Ik ben echter mordicus tegen referenda die diep ingrijpen in het staatsbestel en de internationale positie van een land. Grondwetten bevatten van oudsher hoge drempels om te voorkomen dat de continuïteit van het bestuur wordt doorbroken. Als met een referendum in één keer een streep door de staatsvorm, verdrag of lidmaatschap van een internationale organisatie kan worden gezet, staat dat haaks op de geest van de grondwet. Zo bezien is de Brexit een ontsporing van het democratisch systeem. In Zwitserland kunnen ze daar ook van meepraten. In 2014 vond een referendum over ‘massa-immigratie’ plaats dat quota voor immigranten uit de Unie eiste. Schengen bleef overeind, maar arbeidsmigranten uit het EU-lid Kroatië mochten Zwitserland niet in. De Unie reageerde furieus, want hier werd het fundament van de welvaart van de Unie aangetast, namelijk het vrije verkeer van mensen en goederen. Brussel dreigde met beëindiging van de Bilaterale Verdragen 1, waardoor Zwitserland de markttoegang tot Europa zou verliezen. Als eerste stap werden de toegang tot het Erasmusprogramma en Horizon 2020 geblokkeerd. Grote Zwitserse multinationals lieten daarop weten mogelijk te gaan verhuizen. Met het referendum bleek de burger in zijn eigen voet te schieten. De situatie was zo ernstig dat een groep Zwitsers het unieke initiatief nam voor een tegenreferendum met als doel het resultaat van het eerste van tafel te krijgen. Vervolgens werkte het parlement aan een compromis om de relatie met de Unie te redden.

Eerlijk zijn Gelukkig is het bindend referendum in Nederland van de baan, nu deze week PvdA, GroenLinks en zelfs D66 hun wetsvoorstel hebben ingetrokken. Het raadplegend referendum bestaat nog wel, maar dat is een onding als politici uit angst voor de kiezers vooraf aangeven de uitslag te zullen eerbiedigen. Het Oekraïne-referendum maakte duidelijk hoe ondoordacht die uitspraak was. De belangrijkste les van dit referendum is dat politici eerlijk moeten zijn over hun speelruimte en de consequenties van een referendum. Als die speelruimte gering is en de gevolgen te ingrijpend moet vooraf worden gezegd dat niets met de uitslag wordt gedaan. Referenda zijn niet geschikt voor bange politici of politici die referenda voor electoraal gewin inzetten. Kijk maar naar Zwitserland. Lees ook het commentaar van Trouw: Pas op de plaats met referenda

