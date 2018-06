Eenzaam zijn is soms een veeleisende bezigheid

De twee vrijwilligers van Stichting Bloemenhart Brunssum gaan eens per maand bloemen en warmte brengen aan eenzame ouderen. Een tijdlang deed ik dit bij een Trouw-lezeres van 95 jaar. Ik weet dus hoe zelfs een kort bezoek eens in de week het gevoel van verlatenheid kan verlichten.

Het probleem van nu is dat ik bij mijn eigen moeder niet hetzelfde kan doen. Destijds hoefde ik amper twee kilometers van de Rotterdamse Heemraadssingel naar de Nieuwe Binnenweg te wandelen. Maar hoe doe je dat als 1200 kilometers (Nederland-Frankrijk) of 1600 kilometers (Italië) je van je eenzame moeder scheiden? Ik heb geprobeerd haar bij mij te laten intrekken. Maar alleen het idee alleen al deed haar in tranen uitbarsten: “Als je mij hier vandaan haalt, sterf ik binnen twee dagen­­”, zegt ze herhaaldelijk door de telefoon­­.

De traptreden kan ze amper op en af met die onwillige knie

Moeder heeft altijd een zesde zintuig gehad waarmee ze de meest overdreven vondsten uit haar verbeelding weet te vissen en als aannemelijk presenteert. Ze komt dan ook uit het ‘verre zuiden’ en in haar aderen van het Italiaanse Latina stroomt zowel chaos als rumoer. En ja, waarom zou ze huis en haard moeten verlaten terwijl haar man op een steenworp afstand in een hol familiegraf ligt?

Maar wat is ‘hier’? Sinds de dood van mijn vader, nu ruim drie maanden geleden, is haar universum een sociale huurwoning – die ze in Frankrijk HLM noemen – die moeder in bijna vijftig jaar nooit heeft willen verlaten. Ook niet toen haar man het stoute plan opvatte om ergens buiten de stad een rijtjeshuis te kopen. Helaas, daarvoor moest een hypotheek worden afgesloten en het woord alleen klonk bij beiden als een delict: schulden maken bij de bank was als een oneerlijk leven leiden met andermans geld.