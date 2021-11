Een zwarte oma in een Black Friday-advertentie, wat zouden Akwasi en Sylvana daarvan denken?

Genesteld tussen twee schermen, vlak voor 7.00 uur gisterenochtend, rook ik plots een onwelriekende geur. Een sonore stank die uit mijn tv-toestel opsteeg. De tv was op het NOS-journaal ingesteld, maar liet eerst een serie reclameflatulenties luid ratelen: ‘Goedkoop!’, ‘Ongelofelijke kortingen!’, ‘Black Friday!’ Wat heb ik in hemelsnaam te maken met dit staaltje overconsumptie, waar menselijkheid tot de ongeremde koophysterie van klanten wordt gereduceerd? Ik ben geen groene asceet, maar voor één keer kon ik de gratuite actie van de mensen van Extinction Rebellion waarderen: als volstrekt nutteloze Black Friday-bezigheidstherapie gingen ze gisteren het distributiecentrum van Amazon bij Schiphol blokkeren.

Met Max Verstappen-snelheid onderwierp ik vervolgens mezelf aan een introspectie: had ik me misschien toch aan een Black Friday-aankoop bezondigd deze week? Ik kwam gelukkig niet verder dan het aanschaffen van drie stuks Bamboe Boxershorts (ademend met comfortabele tailleband) voor 14,96 euro. Gerustgesteld dook ik in mijn tablet. In vogelvlucht zweefde ik over al mijn Nederlandse krantenabonnementen en werd bijkans depressief: overal die advertenties om mijn status van nieuwsafnemer in die van een schuimbekkende Black Friday-koopjesjager te veranderen. Het ergste was de Amazon-advertentie waar een zwarte oma met haar zwarte kleinzoon deze zwarte vrijdag aanprees: ‘Black Friday, geweldige deals. Tot 50% korting.’

Mexicaanse narco’s of nette Nederlandse mocromaffiosi?

Waar waren die woke-jongens en -meisjes gebleven om te protesteren tegen de onbeschaamde uitbuiting van de universele zwarte huidskleur? En dit allemaal ten bate van die blanke webwinkelonderdrukker Jeff Bezos! Wat zouden de Akwasi’s, Quinsy Gario’s en Jerry Afriyie’s van deze wereld hiervan denken? Op internet belandde ik op de site van bvddnieuws en leerde dat Sylvana Simons van Bij1 wel voor de afschaffing van Black Friday had gepleit: ‘Het moet maar eens afgelopen zijn met de stigmatiserende gedachte dat alles wat zwart is, goedkoop is’. Het duurde niet lang eer ik erachter kwam dat dit het nepbericht was van een satirische site.

Maar met Sylvana weet je het nooit zeker. Eergisteren werd ze woest op minister Grapperhaus tijdens een debat over de begroting van Justitie. De minister had gezegd dat Nederland geen narcostaat is: “Anders stond hier iemand met een exotische achtergrond. In de zin afkomstig van een cocaïnebende uit een van de verre oorden.” Het woord ‘exotisch’ deed bij Sylvana Simons alle alarmbellen rinkelen. Ze spoedde zich naar de interruptiemicrofoon, want de karakterisering van Grapperhaus was niet alleen discriminerend voor ‘mensen die iets exotisch met zich meedragen’, maar ook ‘racistisch’ in connotatie. Ja, wil de minister een volgende keer duidelijk aangeven dat hij het over Mexicaanse narco’s heeft en niet over nette Nederlandse mocromaffiosi?

Al met al werd ik gisteren moedeloos en pleegde luidruchtig een Aboutalebje dat mijn nieuwe hondje Jampo opschrikte: ‘Rot toch op met je Black F…day!’