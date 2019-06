Een zitmarathon voor de televisie, het werd een fiasco

De veelbelovende tennisfinale van Roland Garros tussen Rafael Nadal en Dominic Thiem duurde net twee sets en werd vervolgens een saaie oneman-show van de meest saaie en emotieloze, maar ook wel de meest getalenteerde graveltennisser van deze eeuw.

Lees verder na de advertentie

Ik hield het vol tot het einde omdat ik nieuwsgierig was naar het Frans van de Spanjaard. Zou het hem deze keer lukken om eindelijk, na twaalf jaar winnen in Parijs, één correcte zin in het Frans voor het Franse publiek te produceren? Spannend! Hij begon goed, die Rafa: “Heu, c’est, heu, in-croyable”. Dat vond ik al knap omdat het Franse ‘in-croyable’ duidelijk van het Spaanse ‘increíble’ afwijkt. Maar bij de volgende zin strandde Nadal met talenknobbel en al. Hij wilde zeggen: “Het is een droom”, maar bij ‘rêve’ aangekomen kwam hij niet verder dan: “C’est un...dream”.

Ach, ik wil zeker niet chauvinistisch overkomen: Nadal mag best ieder jaar zijn prijzengeld in Parijs komen ophalen (dit jaar 2,3 miljoen voor de winnaar) en iedere keer vergeten het taalcursuspakket ‘El Francés Sin Esfuerzo’ (bij Amazon 66 euro) aan te schaffen. Maar waarom kon Joop Zoetemelk keurig in het Frans zeggen “Parijs is nog ver” of Lodewijk Napoleon in het Nederlands “iek ben u konijn”, maar Nadal nada?