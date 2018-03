Een zeehond verdient geen voorkeur boven een merel of vis

Uit het water kwam een kop Lees verder na de advertentie Ach, een zeehondje. Ja, dat denken de toeristen die met hun kinderen en hun loslopende hond over het strand lopen. Hond en kinderen snellen toe, vader of moeder belt de politie. Die snellen naar het strand, met een grote rieten mand achter in de auto. Zeehondje erin en iedereen weer tevreden. Ik heb zelf zoiets meegemaakt, ben wat verderop rustig gaan zitten. Uit het water kwam een kop naar boven en nog twee keer, steeds dichterbij. Op een gegeven moment kwam er een zeehond uit het water, die sommeerde de pup om mee te gaan. Kijk, dan heb je een beter verhaal. M. van Boven, Schiermonnikoog

24 uur is te lang Graag reageren wij op de vraag of we huilers maar gewoon moeten laten huilen. Wij van Stichting DierenLot zullen niet accepteren dat deze zeehonden aan hun lot worden overgelaten of, nog erger, worden doodgeschoten op het strand. Wij zijn daarom een petitie gestart op www.samenvoorzeehonden.nu. Natuurlijk moet een zeehond alleen worden gered als zo'n dier echt hulp nodig heeft. Maar het gaat te ver om te stellen dat jonge zeehondenpups die hun moeder kwijt zijn, oftewel huilers, pas na 24 uur gered worden. Die termijn is niet gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek, maar op basis van enkele waarnemingen die zijn uitgevoerd in de Dollard, een kunstmatige inlaat die niet representatief is voor de Nederlandse kust. Er is ook onderzoek bekend waaruit blijkt dat zeehonden in andere gebieden hun pup nóóit alleen laten. Daniëlla van Gennep, Manager Dierenwelzijn en Public Affairs Stichting DierenLot 'Om een zeehond in de opvang in leven te houden moeten honderden en misschien wel duizenden vissen extra gevangen worden' Paul Denekamp, bestuurslid Stichting Vissenbescherming

Niet verbieden, maar uitleggen Betrokkenheid bij de natuur en dus draagvlak voor natuurbescherming begint vaak bij betrokkenheid bij een hulpbehoevend dier. Dat moet je niet willen verbieden. Bovendien heeft iedereen een wettelijk vastgelegde zorgplicht voor hulpbehoevende dieren. Belangrijker is het helpen inschatten van die 'hulpbehoevendheid'. Daarvoor heb je kennis nodig van de leefwijze van zo'n dier. Dat is voor zeehonden niet anders dan voor jonge merels, die in een tuin door katten belaagd worden. Simpelweg opvangen werkt dan contraproductief. Hulporganisaties moeten terughoudend zijn bij het ingrijpen bij inheemse dieren en veel energie stoppen in voorlichting (folders, informatieborden, lespakketten). Dus niet meteen naar een asiel, maar betrokkenen uitleggen hoe de natuur in elkaar steekt. Bert Hesse, Weurt