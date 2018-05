Een woord over gebroken huwelijken had die prachtige preek had nog mooier gemaakt

De hele wereld en ook Nederland heeft zaterdag gekeken. Het huwelijk van Harry en Meghan. Een prachtig sprookje. Bij alle pracht en praal was er ook veel aandacht voor de Amerikaanse bisschop Michael Curry. Hij stal de show, door uit zijn hart (en zijn hoofd) te preken. Ongegeneerd stond hij daar en vertelde in de traditie van zijn kerk over wat de kern van het evangelie is: de liefde.

Wat me wel opviel, was dat het allemaal wat weinig persoonlijk was. Natuurlijk: het blijft Engeland en al het persoonlijke had heel subtiel moeten zijn, zodat het nooit confronterend zou worden. Maar het was best mooi geweest, als in de boodschap van de liefde ook iets meegeklonken had van het persoonlijke verdriet wanneer een huwelijk niet lukt. Bruid en bruidegom komen uit een gebroken huwelijk. Meghan heeft al een huwelijk achter de rug. Van de royals zit bijna alleen de queen nog bij haar eerste man. Zou het voor het paar, maar ook voor de vele toeschouwers niet mooi geweest zijn, als de bisschop het ook had aangedurfd een enkel persoonlijk woord te spreken. Een woord van barmhartigheid bij het leven, dat ondanks alle goede voornemens, toch weleens anders wil lopen dan je zou hopen.

Dan zou de boodschap van het evangelie nog helderder en nog concreter hebben geklonken. Want de boodschap van liefde van Jezus is er een die nooit gemakkelijk is. Liefde en trouw moeten altijd bevochten worden, ook in het beste huwelijk. En als het niet lukt, is er soms ook de gelegenheid om elkaar te vergeven en, beschadigd en wel, verder te gaan.

Lastige kanten Nu zult u denken: dat kan toch niet in een koninklijk huwelijk? In België kon het wel toen de Franse priester Guy Gilbert - werkzaam onder kansarme jongeren in Frankrijk - preekte bij het huwelijk van prins Laurent en Claire Coombs in 2003. Hij vertelde hoe een huwelijk ook lastige kanten kent. De boodschap van de kerk is meer dan een oproep tot liefde. Sterker nog: het wordt pas spannend, wanneer de ware liefde moeilijk bereikbaar blijkt te zijn. Dan breekt een diepere laag van liefde aan: herkenning, meeleven en vergeving. Afgelopen zaterdag waren we getuigen van een sprookje. Alleen was het nog mooier geweest, als er ook rekening mee was gehouden dat in het echte leven niet alle sprookjes eindigen met een stel dat nog lang en gelukkig samenleeft.