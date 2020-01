Een winkelmedewerker wast haar handen niet na het roken

Beste Beatrijs,

Mijn moeder en ik lopen geregeld naar de bakker bij ons in de buurt om vers brood te halen. Laatst liepen we de bakkerij binnen en zagen we een medewerker buiten staan roken. Dit vinden wij verder geen probleem, maar wel dat ze vervolgens zonder haar handen te wassen terug aan het werk ging. Ook onze broden raakte ze aan met haar ongewassen handen waarmee ze net een sigaret had vastgehouden. We wisten niet goed of we er wat van konden zeggen. We hebben uiteindelijk afgerekend en zijn weer vertrokken. Hoe kunnen we dit het beste bespreekbaar maken als we dit nog een keer meemaken?

Ongewassen rokershanden

Beste Ongewassen rokershanden,

Ik raad u aan om het te laten zitten. Het roken van een sigaret laat geen ziektekiemen achter op de handen van een roker. Er is geen manier waarop u besmet kunt raken door het eten van brood dat eerder is gehanteerd door een roker. Wél een bron van ziektekiemen zijn bijvoorbeeld deurknoppen en contant geld. Een scherpslijper kan aanvoeren dat de medewerkster van de bakkerij elke keer haar handen zou moeten wassen na het betreden van de winkel of het hanteren van contant geld. Of dat brood alleen mag worden aangeraakt met plastic handschoenen. Maar goed, dit is het soort algemeen beleid, waar klanten zich beter niet mee kunnen bemoeien. En rokershanden op zichzelf kunnen geen kwaad.