Een wel erg gewoon kabinet

Een kabinet dat niet te koop loopt met grote vergezichten, getuige de inleiding van het vorige week geopenbaarde regeerakkoord. Een kabinet dat kennelijk ook niet overloopt van ambitie, getuige de uitspraak van Halbe Zijlstra, de nieuwe minister van buitenlandse zaken, gisteren na zijn bezoek aan formateur Mark Rutte. Ons land houden zoals het is, ziet Zijlstra als zijn voornaamste ambitie.

Gezien de samenstelling van het kabinet mag je daarbij voorzichtig de conclusie trekken dat die gewone mensen dan wel van autochtone Nederlandse afkomst zijn en van oudsher al behoren tot de degelijk, gegoede middenklasse. Er is geen enkele minister en geen enkele staatssecretaris, die er uit springt door een wat bijzondere levensloop. Alleen Sigrid Kaag, minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, mag een, gezien haar levens- en werkervaring, meer kosmopolitische blik op deze tijd toegedicht worden.

Gezien de voortekenen is het alsnog bijzonder dat van de 24 bewindslieden er tien vrouw zijn

Het kabinet is, zoals critici onmiddellijk constateerden, geen afspiegeling van de gehele Nederlandse samenleving. De emancipatie van nieuwe Nederlanders is dan wel zo ver dat het Kamerlidmaatschap inmiddels al geen bijzonderheid meer is, maar vanaf daar bestaat er kennelijk een glazen plafond. Alleen één staatssecretaris zag het levenslicht buiten Nederland.

Gezien de voortekenen is het alsnog bijzonder dat van de 24 bewindslieden er tien vrouw zijn. Voor Rutte gold dat geslacht niet relevant is, het ging hem om kwaliteit en hoe zou dat bestreden kunnen worden? Desondanks is het voor de VVD wel een erg slechte beurt dat zij slechts op één vrouwelijke ministerskandidaat kwam.

De samenstelling van het kabinet is veel-, maar bepaald niet alleszeggend. Wacht op onze daden, stelde Thorbecke in 1849 bij het aantreden van zijn kabinet. Dat kabinet had de uitdagende opdracht de nieuwe Grondwet van 1848 in werkbare wetten en regelingen om te zetten. Die taak werd voor een groot deel uitgevoerd.

Het derde kabinet-Rutte zou de oproep met evenveel recht kunnen doen uitgaan. De boel bij elkaar houden, zoals Joop den Uyl en later Job Cohen hun opdracht als politicus en bestuurder zagen, is geen bewijs van te weinig ambitie.

Zijlstra’s ‘ons land houden zoals het is’, kan met enige goede wil worden gezien als een moderne variant op de uitspraken van Den Uyl en Cohen. Zeker nu de samenleving meer en meer polariseert en tegenstellingen kunstmatig worden opgeklopt, is het een krachttoer daarin te slagen.

