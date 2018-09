Een weggeworpen bidon, die blijft en wordt gekoesterd

"Daar komen ze, klappen!", draait ze haar gezichtje naar de telefooncamera. Uit haar mond steekt het witte stokje van een lolly. Snel draait ze haar hoofd weer terug, naar het naderende peloton.

Er wordt niet hard gereden. Dat komt, dat zie je duidelijk, doordat de weg hier omhoog loopt. Het is een smalle weg, echt zo'n Limburgse heuvelweg met veel groen. De renners komen gestaag dichterbij door een tunnel van loof. Je hoort de bandjes zoeven, een enkele versnelling klikken.

Goed gekozen, deze plek. Hier kun je de renners, die bij dichterbij komen rensters blijken te zijn, goed zien. Het meisje klapt en kijkt, ziet de ploeggenoten van klassementsleidster Annemiek van Vleuten op kop van het peloton aan zich voorbij rijden, met in hun zog een keur aan gekleurde truien. Middenin de groep rijdt de oranje trui. Dat is de leidster zelf.

Komen ze al, pappa?

Vlakbij het meisje beweegt ze haar arm. "Plok", klinkt het op de grond, tegelijk met een helder "alsjeblieft" vanuit het peloton, boven het zoemen van de wielen uit. Het meisje kijkt verbaasd naar haar voeten en meteen daarna naar haar vader, de man met de telefoon in zijn hand. "O kijk eens, dankjew -- !", maakt de man zijn zin niet eens af om - denk ik - het filmen te stoppen en de toegeworpen bidon snel te pakken.

Het meisje werd 's ochtends wakker met de belofte dat ze samen met haar vader zou gaan kijken naar de Boels Ladies Tour. Naar de wielrensters die langskwamen, vlakbij hun huis. Hoe oud zou het meisje zijn? Een jaar of negen, tien? Ze moesten vast wel even wachten op de rensters, daar in die goed gekozen berm. "Komen ze al, pappa?" Gelukkig verkorten lolly's altijd elke tijd.

Zou het zo gegaan zijn? En daarna, na de twaalf seconden beeld die ik op Twitter vond? Hoe ging het toen het meisje de bidon eenmaal opgeraapt had? "Hé, ze heeft hem niet leeggedronken!", woog het meisje de bidon in haar hand. Ze bekeek het ding van alle kanten. Rook eraan. Zat er van die toverdrank in, net als bij pappa als hij fietsen ging? "Ja, pappa! Ruik maar, het ruikt net zo!", stak ze haar hand met de bidon naar hem uit. Dit laatste heb ik niet verzonnen, maar van de vader zelf gehoord. Hij vertelde het in een klein gesprekje dat we via Twitter hadden.