Een weekje leven zonder angst in Madrid

Op oudejaarsavond ging ik samen met mijn neef en zijn vrouw naar een kroeg in Madrid om te dansen. We vertrokken met onze mondkapjes op vanuit huis en mochten de kroeg binnen zonder dat de portier ons vroeg om QR-codes. Wat een verschil met Nederland. Eenmaal binnen zagen we geen mondkapjes meer. Er was heerlijke muziek en we dansten op het leven. Ben ik dom geweest?

Er is bijna geen uithoek in de wereld waar het virus zijn lelijke gezicht niet heeft laten zien. Het grootste verschil is dat bepaalde landen zich minder druk maken om corona dan andere landen. Zoals je nu ziet in veel zuidelijke landen. Hoe zuidelijker, hoe relaxter de mensen vaak onder het virus zijn. De mensen maken zich daar überhaupt minder zorgen over doodgaan. Onzekerheid is een dagelijkse onvermijdbare factor.

In Nederland heb ik de luxe om mijn leven, wanneer het nodig is, met goede medische zorg te verlengen. Uiteraard heel fijn, maar wat heb je aan een lang leven als je in angst voor de dood leeft? Daarom ging ik een paar dagen naar Madrid, om even te ontsnappen aan de strenge lockdown van Nederland. Eigenlijk mijn manier om te verdwijnen als Nederland mij niet bevalt. Ik kan het iedereen aanraden die de huidige maatregelen van de overheid beu is. Pleur op, ook al is het om even een frisse neus te halen.

Vertrouwen in de wetenschap

Na een weekje leven zonder angst voor corona ben ik weer terug. Uiteraard getest voor ik voet aan land zette in Nederland en ik neem het leven weer serieus. Met die reden heb ik vandaag mijn boostervaccinatie gepland. Een bewuste keuze, zonder dwang van de overheid. Het klopt dat ik niet weet wat er in vaccins zit, noch dit vaccin, noch de vaccins die ik als kind heb gekregen. Gedurende mijn hele leven ben ik tegen veel ziektes ingeënt. Misschien wel de reden dat ik nog in leven ben. Denk aan de vaccins tegen mazelen, polio, waterpokken en hepatitis. Mijn ouders (en ik) vertrouwden op de medische wetenschap en stelden geen vragen.

Ik weet van zoveel dingen niet precies wat erin zit. Niet van mijn eten en drinken dat ik koop in de supermarkt of de paracetamol die ik slik tegen hoofdpijn. Ik ben eigenlijk gewoon een medische dummie die nooit onderzoek heeft gedaan naar de medicijnen die voorgeschreven worden door mijn huisarts. Sinds deze pandemie ben ik me veel bewuster geworden van het langetermijngebruik van de dingen die ik eet en drink, medicijnen die ik slik, de spullen die ik op mijn huid smeer.

Bewustwording

Het steeds nadrukkelijker besef dat het leven heel kort is, heeft tot deze bewustwording geleid. Over 150 jaar zijn wij, de mensen die zich zorgen maken over het vaccin, er niet meer. Misschien de reden waarom ik met het aantal levensjaren dat mij rest juist nu nog veel dingen wil doen. Ik wil zonder angst reizen, mijn dierbaren knuffelen en met iedereen kunnen dansen. Daarom neem ik het vaccin. Om in het hier en nu, al zou het kort zijn, van het leven te kunnen genieten.

Ik geloof niet dat de ongevaccineerden de reden zijn dat corona er nog steeds is. Zelfs als we allemaal gevaccineerd en geboosterd zijn, zal corona, ook al blijven Nederland en andere rijke westerse landen zichzelf superieur vinden, nergens heengaan. Het blijft onder ons. Het virus is er om ons te laten beseffen dat we geen eiland zijn dat de rest van de wereld kan afsluiten. Wij zijn omdat de rest van de wereld is.