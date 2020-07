Een vriendin reageerde nauwelijks op de dood van mijn moeder

Beste Beatrijs,

Een kennis met wie ik allerlei persoonlijke zaken bespreek en die ik inmiddels als vriendin beschouw reageerde op het overlijden van mijn moeder met een formeel kaartje en een appje. Een week later fietste zij met haar man voorbij en riep even ‘Hoi’ zonder af te stappen. Weer een paar dagen ontving ik een groepsmail over haar geblesseerde knie. Wat is dit?!

Geen medeleven

Beste Geen medeleven,

U beschouwt deze vrouw als een vriendin. Kennelijk beschouwt zij u als een (goede) kennis. Op het niveau van goede kennissen is het sturen van een appje en een condoleance-kaartje voldoende om medeleven te betonen met het overlijden van iemands moeder. Waarschijnlijk voelt uw vriendin/ kennis zich niet ingevoerd in uw familieleven. Zij dacht dat ze adequaat gehandeld had. U vindt het te weinig en u had meer van haar verwacht. Niets aan te doen behalve uw verwachtingen voor de toekomst naar beneden bijstellen. Ze is geen goede vriendin, maar gewoon een best aardige kennis.