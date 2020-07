Een vriendin geeft mij een oud boek als cadeau. Is dat beledigend?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Onlangs had ik een paar vrienden uitgenodigd voor het eten. Eindelijk kon het weer eens – op anderhalve meter in de tuin. Een vriendin had een boek bij zich waarvan niet duidelijk was waarom dat juist voor mij interessant zou zijn. Zelf neem ik altijd een fles wijn mee, als ik bij mensen ga eten. Het boek was ingepakt, er werd gedaan of het zojuist speciaal voor mij was aangeschaft, terwijl het al jaren geleden was gedrukt, de bladzijden vergeeld.

Nu lukte het me om dat met een beleefd bedankje in ontvangst te nemen. Maar het neemt wel mijn lust weg om een volgende keer weer met een fles frisse wijn aan te komen bij haar. Wat te doen? Mijn eigen principes handhaven of ook mijn eigen kasten eens naspeuren op objecten die weg kunnen? Of helemaal niets meer meenemen?

Ingepakte afdankertjes

Beste Ingepakte afdankertjes,

Attenties die gasten bij een etentje meebrengen voor de gastheer/-vrouw zijn niet belangrijk genoeg om aanstoot aan te nemen. Gebruikelijk is om een bloemetje, een fles wijn of iets in de delicatessensfeer te geven. Bij een oud boek zonder relevantie voor de gastgever of andere tweedehands spullen uit eigen zolder of kelder kun je vraagtekens zetten. Dat zijn rare cadeaus, zelfs een beetje beledigend. Neem zoiets met een uitgestreken gezicht in ontvangst zonder er aandacht aan te besteden.

Als u weer aan de beurt bent, houdt u zich dan aan de gebruikelijke attenties. Spendeer er hooguit ietsje minder geld aan, als u per se revanche wil: geef een fles wijn van 6 in plaats van 8 euro (maar niet van 4 euro – dat gaat te ver). Ga zeker niet op uw beurt eigen afgedankte spullen recyclen als cadeau. Het is kinderachtig om uw vrienden met gelijke munt terug te betalen. Nogmaals: zo belangrijk zijn die gastattenties niet.