Een vreemd idee dat de griep de voorbode van de dood zou kunnen zijn

nee, ik weet het echt niet meer. Ik weet alleen dat het voelt alsof mijn schedel zich als een bankschroef om mijn hersens klemt, dat zelfs de 10 kilo’s van mijn jongste te veel zijn om te dragen, dat ik gehuld in de natte paardedeken van lamlendigheid urenlang naar de lucht staar - waar niets gebeurt.

Lees verder na de advertentie

Wat een vreemd idee dat deze hangerigheid de voorbode van de dood zou kunnen zijn

Winston Churchill schreef op zijn vijftiende een gedicht over griep: And as it slowly glided by / There followed it across the sky / The spirits of the dead. Het was 1890 toen hij deze regels dichtte. De ziekte was vanuit China via Rusland Europa binnengeslopen en maakte een miljoen slachtoffers op haar tocht.

Wat een vreemd idee dat deze hangerigheid de voorbode van de dood zou kunnen zijn, dat je er met wat hoofd- en spierpijn ineens tussenuit piept. Wat een vreemd idee dat er tijden waren dat dit een zaak van leven of dood betrof. Dat ik nu in plaats van een column een laatste brief schreef aan mijn jongens. Laat ik die weg niet inslaan.

Genoeg gezwolgen Genoeg gezwolgen. Ik probeer mijn gezelschap te doorgronden, dwaal over het web. Ik lees dat griep van het Franse werkwoord gripper komt, grijpen. Ik bekijk foto’s van het virus. Het blijkt een prachtig blauw planeetje, bezaaid met smalle armen wat perfect bij dat gripper past! Een ufo met uitgestrekte ledematen, klaar om zich vast te klampen. Officieel geen levend wezen, lees ik, want griep heeft ons nodig om te bestaan, dat neemt me even, heel even, voor de ziekte in. Dan ontdek ik dat gripper geen grijpen betekent, maar vastlopen. Feiten versus de poëtische werkelijkheid, ik kies voor het laatste vandaag.