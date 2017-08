Een 'voltooid leven' is niet hetzelfde als levensmoeheid

Hijzelf is, na een interessante loopbaan die hem niet rijk gemaakt heeft maar wel veel bevrediging schonk, in allerlei vrijwilligerswerk terechtgekomen; op zijn tachtigste vond hij dat het tijd werd voor een volgende generatie om zijn vrijwillige taken over te nemen. Met dank aan de medische stand voor enkele ingrepen is hij gezond. Hij weet zich gezegend. Kortom, zijn leven is voltooid.

Er bestaat een goed Nederlands woord, en dat is levensmoe. Dat is: moe van het leven. Media en politiek willen eenvoudige taal, en zo is een 'voltooid leven' de aanduiding geworden voor de fase waarin iemand verkeert die levensmoe is. Zo iemand wil slapen en nooit meer wakker worden omdat het wakker zijn ellendig en ondraaglijk is geworden.

Zindelijk taalgebruik De man die hierboven wordt geschetst, die met het voltooide leven, is allesbehalve levensmoe. Zonder verplichtingen jegens anderen dan degenen die hem liefhebben, terwijl in zijn agenda (bijna) alleen maar dingen staan waarin hij zelf zin heeft, leidt hij een heerlijk leven. Een tikkeltje on-Nederlands hedonistisch misschien, maar niemand neemt hem dat kwalijk. Integendeel. Onschuldige woorden zijn nu aan elkaar gesmeed alsof ze een geriatrische diagnose aanduiden Er schuilt een gevaar in de discussies over het zelfgekozen levenseinde. Natuurlijk, ze moeten gevoerd worden. Normen verschuiven soms en waarden veranderen soms. Maar twee onschuldige woorden zijn nu aan elkaar gesmeed alsof ze een geriatrische diagnose aanduiden. 'Voltooid leven' is een frame geworden: als een leven voltooid geacht wordt, dan mág er toch wel een eind aan gemaakt worden? We kunnen toch wel aan wetgeving werken die het aan commissies van deskundigen overlaat om vast te stellen of een leven te ja of te nee voltooid is? Ik wil graag pleiten voor duidelijk en vooral zindelijk taalgebruik. Dat frame moeten we weigeren te gebruiken. Wat mag, kan of wellicht moet gebeuren als iemand weg wil uit het leven, daarover dient gediscussieerd en besloten te worden. Maar als een kunstenaar weet wanneer het schilderij, het boek, de symfonie voltooid is, dan kan er door kijkers, lezers en luisteraars, en door de kunstenaar zelf, van genoten worden, liefst vaak en veel. En zo zijn we dan terug bij de eerste alinea. Heerlijk, zo'n voltooid leven! Ole van Luyn is 81 jaar oud en lezer te Den Haag.

