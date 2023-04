Een volkskoning die lacht, host en huilt met het land

De conservatieve graaf Gerrit Schimmelpenninck, een politieke rivaal van de liberaal Thorbecke, zag niets in diens hervorming van de Grondwet. Nederland zou ‘een republiek, zelfs een democratie’ worden, ‘met een koning die niet bestaanbaar was’.

Dat was goed gezien. Ons land werd in het gespannen revolutiejaar 1848 in wezen een republiek onder voorzitterschap van een Oranje. De Grondwet van Thorbecke bevatte bovendien aanzetten tot een parlementaire democratie, met rechten en vrijheden voor de burgers en directe verkiezing van de Tweede Kamer.

Maar zag Schimmelpenninck ook goed hoe het koningschap, teruggedreven achter de paleismuren, zich zou ontwikkelen? De graaf was ten tijde van de grondwetshervorming gezant in Londen, waar hij onder de indruk was gekomen van de pracht en praal van de Britse monarchie. Zoiets wilde hij in Nederland ook, een luisterrijke monarchie, naast een zelfstandig kabinet, samengesteld door een sterke premier.

Groots, maar louter ceremonieel

Schimmelpenninck meende dat Thorbecke het koningschap terugbracht tot een louter ‘staatsrechtelijke functie’. Dat was ook zo, maar in diens opzet bleef er nog wel ruimte voor een rol van de koning in het politieke staatsleven. De graaf wilde voor de vorst een grootse, maar louter ceremoniële rol. U begrijpt nu wel dat hij zichzelf zag als de sterke premier - we zouden nu zeggen de regeringsleider.

Deze geschiedenis krijgt in onze dagen ineens weer reliëf, nu de gewichten in Den Haag zich verplaatsen in de richting die Schimmelpenninck beoogde. Formeel is er niet veel veranderd, in de praktijk wel. De rol van Willem-Alexander is verschoven naar de ceremoniële en passionele kanten van de natie, terwijl Rutte zich meer als regeringsleider is gaan gedragen.

Thorbecke waarschuwde in zijn tijd voor een kabinet ‘met één hoofd en voor het overige commiezen’. Zo bar is het niet; de premier is nog altijd afhankelijk van coalitiepartners, maar hij bespeelt de Haagse krachten zo behendig dat hij al langer in het Torentje zit dan de koning op zijn troon. Rutte is dus meer een politiek kind van Schimmelpenninck dan van Thorbecke, al was de graaf politiek niet zo begaafd. Hij verstond in 1848 de tijdgeest noch de politieke krachten rond de Hofvijver.

Informele politiek macht Beatrix

Beatrix was vooralsnog de laatste koningin naar Thorbeckiaans model. Haar werd nog een stevige informele politieke macht toegedicht, die ontzag inboezemde. Door haar karakter, dossierkennis en nauwgezetheid kon zij tegenwicht bieden aan de opeenvolgende premiers Van Agt, Lubbers, Kok en Balkenende.

In de formatie van 2010 was een kentering in de verhoudingen zichtbaar, toen Rutte zich van de koninklijke hand niets aantrok en zijn omstreden gedoogkabinet met Wilders doorzette. In 2012 ontkoningde de Tweede Kamer op voorstel van D66 de kabinetsformatie. In de jongste formatie werd scherp zichtbaar hoezeer deze stap de macht van Rutte als leider van de grootste partij had vergroot, zozeer dat de staatkundigste man van het land, Herman Tjeenk Willink, meende dat hij zich meer als president dan als premier gedroeg.

Volkskoning die lacht, host en huilt

Willem-Alexander heeft zelf bewilligd in de verschuiving van zijn rol van staatshoofd naar hoofd van de natie, een volkskoning die lacht, host en huilt met het land. Achteraf gezien is de vraag of dat wijs was, omdat ook voor die rol gezag gebaseerd op inhoud en invloed onontbeerlijk is. De vorm alleen is niet voldoende, zelfs niet bij het gegeven dat hij en Máxima de Bekendste Nederlanders zijn. Niet het ontzag geeft in deze kijk de doorslag, maar de volksgunst, uitgedrukt in de jongste opiniepeiling.

Tekenend voor de machtsverschuiving vond ik dat niet de koning, maar premier Rutte vorig jaar namens de staat de excuses voor de rol van Nederland in de slavernij en de slavenhandel uitsprak. Hoe goed zijn rede ook was, het had voor de hand gelegen als Willem-Alexander dat, namens het koninkrijk, had gedaan. Het had zijn positie in het staatsleven inhoudelijk versterkt. Je kunt niet de verbindende rol spelen, als het aan voelbare morele inhoud ontbreekt. Rutte ontnam de koning een gelegenheid dat gezag op te bouwen.

Juiste evenwicht nog niet gevonden

Nu blijft zijn positie, zelfs na tien jaar, een kwestie van permanent kalibreren, een tikje nerveus vanwege het belang van de volksgunst. Het door liberalen gedomineerde Den Haag zoekt het dan vooral in beeldvorming, ondanks de ervaring dat mensen daar snel doorheen prikken. Het juiste evenwicht is nog niet gevonden.

Thorbecke wilde oorspronkelijk ‘de persoon van de Koning’ onschendbaar maken. De nogal wrange ironie is dat juist daarvoor de politiek de laatste jaren past. De koning moet zelf maar excuses maken voor zijn misstappen, zoals een Griekse vakantie in coronatijd. De schendbaarheid maakt zijn positie nog eens extra kwetsbaar. De vraag is of de monarchie 2048 haalt.