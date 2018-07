Een verkleining van de veestapel is dé weg naar een duurzamere landbouw

Na veel gesteggel tussen de varkenssector en betrokken provinciebesturen bracht landbouwminister Carola Schouten deze maand eindelijk het hoofdlijnenakkoord voor de sanering van de varkenshouderij naar buiten. Het resultaat is voorzichtig positief: van de twaalf miljoen varkens die Nederland rijk is – waarvan de helft in Brabant – wil de minister er een miljoen saneren door middel van het opkopen van varkensrechten. Nog lang niet genoeg, maar wel een voorzichtige eerste stap.

Lees verder na de advertentie

Zij stelt voor deze sanering 120 miljoen euro beschikbaar. Met de huidige prijs voor varkensrechten, die in de concentratiegebieden ‘zuid’ en ‘oost’ varieert tussen de 80 en 130 euro per stuk, komt dat neer op een inkrimping van de veestapel met grofweg een miljoen varkens. Helaas is de opkoopregeling vrijwillig. Overlastgevende bedrijven worden niet gedwongen te stoppen, maar slechts verleid met een zak geld.

De staats­se­cre­ta­ris moet haar mond houden over dieraantallen

Tegelijk breekt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (milieu) zich het hoofd over falende luchtwassers. Het aantal gebieden waar de geurhinder de norm overschrijdt is in werkelijkheid veel groter dan op papier werd aangenomen. Dat wisten de neuzen van die omwonenden al lang, maar nu is het ook officieel vastgesteld. Het probleem: een eenmaal vergund stalsysteem is legaal en het aantal dieren dat daarmee in de stal gehouden wordt eveneens. De staatssecretaris moet haar mond houden over dieraantallen, want daar gaat ze niet over. Kortom: de geurhinder blijft. De immense overlast wordt niet dwingend aangepakt.