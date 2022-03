Een verhaal van macht en trots vermoordt een zwangere vrouw en haar ongeboren baby

Twee beelden in de krant: een foto en een wereldkaart. Op de foto de hoogzwangere vrouw die uit de puinhopen van de kraamkliniek in Marioepol wordt weggedragen. Een dag later is ze dood. Haar kindje ook. De wereldkaart toont in kleur de invloedssferen, dat wil zeggen welke landen vóór de veroordeling van Rusland waren, welke landen tegen en welke zich van stemming onthielden, en dus eigenlijk tegen waren. De afstand tussen die twee beelden kan niet groter zijn. Het meest hartverscheurende leed in zijn meest concrete, confronterende vorm tegenover de abstractie van de geopolitiek.

De foto van de zwangere vrouw zal even iconisch worden als die van het naakte, verbrande meisje in Vietnam dat wegrent voor de brandbommen, het vel van haar rug als een sluier achter zich aan, als die van het Sintimeisje dat door de kier in de deuren van de goederentrein naar Auschwitz een laatste blik op Westerbork werpt, en als die van het dood aangespoelde jongetje op een strand in Turkije. Het zijn foto’s van schuld en machteloosheid.

De wereldkaart met invloedssferen laat zien waarom het allemaal gebeurt. Invloedssferen zijn als tek­tonische aardplaten die op elkaar botsen en natuurrampen veroorzaken. Invloedssferen gaan om geld, om toegang tot grondstoffen, om macht. Dat is nog enigszins begrijpelijk. Maar het gaat ook om ‘waarden’ en daar wordt de zaak problematischer. Als een ‘belang’ een ‘waarde’ wordt, klinkt er iets hogers mee. Iets heiligs dat net zo makkelijk iets satanisch kan worden.

Narratief

Het literatuurwetenschappelijke modewoord ‘narratief’ zoemt daar rond. Poetins narratief is dat van een eeuwenoud, religieus geïnspireerd Russisch nationalisme rond het superieure Russische volk. Het is een samenhangend geheel van beweringen met de onweerlegbaarheid van een geloof. Ketters worden vervolgd, verjaagd, verbrand, uitgespuugd ‘als een vlieg die toevallig in je mond vliegt en die je uitspuugt op de stoep’.

Echte mannelijkheid is een van de kenmerken. Daarom ziet Kirill, het hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk, de gayprides als weerzinwekkende westerse verweking van het echte Rusland en dus als een van de redenen voor oorlog. Het mannelijke narratief staat geen zwakte toe, het manifesteert zich liefst als niets ontziend. Dat zorgt voor angst bij de tegenstander, winst in de oorlog en triomf voor de natie.

De verhalen van mannelijkheid en macht doen vooral opgeld bij autocratische regimes, maar ook in onze democratieën zien we een toename van conservatief nationalisme. Rusland en China – grote, autocratische staten – breiden hun macht en invloedssfeer graag uit naar arme landen. Goedschiks of kwaadschiks. Investeringen in ruil voor economische afhankelijkheid. Het lijkt verdraaid veel op de kolonialistische en imperialistische politiek van de westerse landen in de negentiende en twintigste eeuw.

Niet Rusland is geïsoleerd, maar het Westen

Het Westen oefent ook invloed uit in de wereld, zoekt grondstoffen, drijft handel, kweekt medestanders, exporteert zijn waarden naar andere landen. Op zichzelf zie ik meer in onze waarden dan in die van de anderen. Ik koester de illusie dat die van ons aan discussie onderhevig zijn, dat ze kunnen worden aangepast, dat wij onszelf kunnen corrigeren. Maar terwijl wij in een postkoloniale fase zitten, waarin we schuld bekennen aan onderdrukking en excuses maken aan nabestaanden en ex-koloniën, leveren diezelfde ex-koloniën van het Westen zich uit aan de ‘bescherming’ van onze opponenten uit de andere invloedssfeer. Ik las ergens de pregnante uitspraak dat niet Rusland is geïsoleerd, maar het Westen. Als je maar ver genoeg uitzoomt dan lijkt dat waar.

En toch, hoe juist de westerse ­geopolitieke analyses ook zijn, hoe weldoordacht de aanbevelingen die eruit voortvloeien, hoe pijnlijk de verstandige besluiten, waar het om gaat is dit: een man zonder hart en zonder ziel in het Kremlin vermoordt een zwangere vrouw en haar ongeboren baby. Dat kan een nationalistisch narratief doen. Daartoe leidt het verhaal van macht en trots. Het is een pervers geloof.