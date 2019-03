Een verbod op glyfosaat is zeer gewenst

Menig bewoner en bezoeker van het Nederlandse platteland fronst dezer dagen zijn wenkbrauwen: overal verschijnen weer de jaarlijkse geel-oranje weilanden, kapotgespoten met onkruid­bestrijdingsmiddelen. Extra opmerkelijk en pijnlijk omdat de Tweede Kamer die praktijk heeft verboden.

Nederlanders die zich betrokken voelen bij het landschap maken zich zorgen over ons kaler wordende landschap en de gestage afname van de aantallen bloemen, planten, insecten en vogels, bleek vorige week uit een steekproef van Natuurmonumenten. Juist op het moment dat op het Nederlandse platteland weer geel-oranje weilanden verschijnen: door agrariërs bewerkt met het controversiële middel glyfosaat, ter voorbereiding van het inzaaien met een nieuw gewas. Als een soort opgeheven middelvinger naar de zorgen van deze Nederlanders.

De minister weigert

Dit is in flagrante strijd met wat de meerderheid van de Tweede Kamer heeft besloten. Die nam in april een motie van Kamerlid De Groot (D66) aan, waarin minister Schouten van landbouw werd opgedragen om het in het voorjaar volspuiten van weilanden met glyfosaat te verbieden. Blijkbaar weigert de minister die motie uit te voeren. Kamerlid De Groot herinnerde haar onlangs per Twitter nog eens aan zijn motie, tot dusver zonder effect.

Glyfosaat, vooral bekend onder de merknaam Round-up, is een veel gebruikt onkruidbestrijdingsmiddel. Onschuldig volgens de producent en een deel van de agrariërs, maar ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’, volgens het International Agency for Research on Cancer .

Waterleidingbedrijven beklagen zich over het middel omdat het veel te veel in het grond- en drinkwater voorkomt. De grote sterfte onder bijen heeft waarschijnlijk ook van doen met glyfosaat omdat het de darmflora van insecten aantast. Tegelijkertijd is deze schadelijke behandeling van weilanden helemaal niet nodig. Milieuvriende­lijke boeren laten zien dat het oude vertrouwde onderploegen prima werkt.