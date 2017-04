Een uitweg uit de uit de hand gelopen woordenoorlog

Kijk naar de Amerikaanse rakettenregen die op Syrië neerkwam, en de ‘Moeder aller bommen’ die een Amerikaans transportvliegtuig vorige week in Oost-Afghanistan afwierp: “Noord-Korea kan het beter laten om zijn (Trumps, red.) vastberadenheid op de proef te stellen – of de kracht van de Amerikaanse strijdkrachten in de regio”, aldus Pence.

Dat klinkt inderdaad een stuk daadkrachtiger dan president Obama, die het concept van het ‘strategisch geduld’ muntte. Het was een strategie van de-escalatie, samenwerking tussen regionale machten in Oost-Azië, internationale sancties, en het zo nodig negeren van Noord-Koreaanse provocaties. Het idee was dat Pyongyang daardoor meer en meer geïsoleerd zou raken en uiteindelijk zijn nucleaire programma zou ontmantelen.

Dat beleid slaagde op verschillende fronten, maar niet op dat ene cruciale punt: onder Obama’s scepter ontwikkelde Pyongyang zijn nucleaire arsenaal juist door. Het land deed verschillende kernproeven en schoot raketten af die steeds verder reikten. We moeten er inmiddels van uitgaan dat het land een nucleaire ramp in zijn buurlanden kan ontketenen.

Trump belooft nu dat hij wél in staat is om Pyongyang een toontje lager te laten zingen – niet met geduld maar met stoere taal, en desnoods geweld. Trump laat zich daarbij voorstaan op zijn onvoorspelbaarheid.

Dat is niet erg verstandig en kan zelfs levensgevaarlijk zijn. Onvoorspelbaarheid kan leiden tot misverstanden, en misverstanden kunnen leiden tot (militaire) ongelukken met miljoenen levens. Trumps aanpak miskent bovendien dat Obama’s beleid met reden faalde: Kim Jong-un klampt zich vast aan zijn nucleaire bom omdat het voor zijn regime de enige manier is om te overleven.

Moet de conclusie dan zijn dat we maar te accepteren hebben dat een misdadig regime als dat in Pyongyang ons in de houdgreep heeft? Ja en nee.

Noord-Korea is een kernmacht, en zal die wapens niet opgeven, ook niet door dreigende taal. Maar de internationale gemeenschap kan wel kiezen voor het indammen van het gevaar (ook door het frustreren van Kims raketprogramma via hacks), voor isolatie, en voor samenwerking met de enige partij die enige greep heeft op Noord-Korea: China. Dat Trump óók naar China wijst bij het aanpakken van Noord-Korea is daarom goed. Het biedt de beste, gezichtsreddende uitweg uit deze uit de hand gelopen woordenoorlog.

