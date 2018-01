Een uitstervend fenomeen: starter die in de Randstad nog een koophuis vindt

De status van starters op de huizenmarkt heeft haar nieuwste dieptepunt bereikt. Niet eerder zagen we bij De Hypotheker het aantal starters dat een hypotheek afsloot in één jaar zo snel afnemen: met 32 procent. De gemiddelde huizenprijs is in het afgelopen jaar explosief gestegen.

De Tweede Kamer nam onlangs twee moties aan om de positie van starters op de huizenmarkt te versterken. Dit verplicht de regering te onderzoeken hoe de premie voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) meegefinancierd kan blijven in de hypotheek, en hoe het onevenredig zwaar meewegen van een studieschuld bij de vaststelling van een hypotheekbedrag kan worden opgelost.

Het is een positief signaal, maar nog steeds onvoldoende.

De (mogelijke) maatregelen zijn slechts een druppel op een gloeiende plaat. Starters moeten met nieuwe regelgevingen steeds meer eigen vermogen of spaargeld inbrengen, terwijl ze over minder middelen beschikken en vaak óók nog een studieschuld hebben. Makelaars- of notariskosten dienen bovendien ook uit eigen zak betaald te worden.

Dagelijks moeten wij als hy­po­theek­ad­vi­seurs jongeren teleurstellen

Het water stijgt de starter, met name in de grote steden, tot de lippen. Dat de Randstad hierdoor een equivalent van Londen dreigt te worden is echter niet alleen zorgwekkend voor starters. Het gaat op den duur ongewenste sociaal-economische veranderingen teweegbrengen.

De diversiteit in deze steden komt namelijk onder druk te staan. Een diverse samenstelling van de stedelijke bevolking is een verrijking: van kennis, ervaring en creativiteit. Dit maakt van de stad een broedplaats van innovatie, vooruitgang en ondernemerschap.

Wanneer de huizenmarkt in de Randstad zich in de huidige richting blijft ontwikkelen, ontstaat een situatie waarin jong, oud, gezinnen en ondernemer niet meer naast en met elkaar kunnen leven. Dagelijks spreken we als hypotheekadviseurs jongeren die zich willen vestigen in een grote stad, en steeds worden zij teleurgesteld.

De stad als kweekvijver van creatief talent loopt hierdoor schade op. Als jongeren en (jonge) ondernemers zich niet in de stad kunnen vestigen, is dat een sociaal-culturele verarming, maar het gaat óók ten koste van de werkgelegenheid.