Een Trouw-knipsel uit 1988 en de machtige tegenkrachten van de stikstofplannen

Ik was wat boerendingen aan het lezen, hier een interview, daar een analyse, her en der wat bedreigingen, toen ik op de radio een flard van een bijzonder reclamespotje opving. Je kon meedoen aan het opkopen van land, dat vervolgens zou worden beheerd door duurzame boeren. Snel noteerde ik de naam van dit initiatief: Land van Ons.

Het kwam me vaag bekend voor en toen ik wat huiswerk deed, bleek waarom: deze burgercoöperatie stond vorig jaar op nummer 7 in de Duurzame 100 van Trouw en de bedenker ervan, Franke Remerie, kwam eerder al eens uitgebreid aan het woord in onze kolommen.

Het punt is, zei hij toen, dat de individuele boer met allerlei verplichtingen vast zit aan zijn huidige manier van werken, je zult hem als maatschappij moeten helpen om een andere kant op te gaan. Daarom koopt Land van Ons grond en verpacht die – zonder winstoogmerk, dus tegen een gunstige prijs – aan de boer, die werkt met oog voor voor natuur en klimaat.

Wow, dacht ik

In 2020 werd de eerste grondaankoop gedaan: 8 hectare in het Drentse Hooghalen. Inmiddels is dat gestegen tot 160 hectare verspreid over het land, en gefinancierd met de bijdragen van 19.000 deelnemers. Wow, dacht ik.

En toen las ik dat alleen al de melkveehouderij in Nederland ongeveer een miljoen hectare beslaat, goed voor 25 procent van de stikstofneerslag.

Het is een treffende illustratie van de verhoudingen in landbouwland. Er zijn mooie initiatieven – biologisch, diervriendelijk, natuurbewust – maar dat is niet wat ons de tweede landbouwexporteur ter wereld maakt. En de boer mag zijn status als vrij mens koesteren – ik en mijn trekker op mijn eigen grond –, die vrijheid gaat slechts ten dele op. Hij (m/v) maakt deel uit van een systeem waarin banken, supermarkten en de reuzen uit het agro-industrieel-complex de dienst uitmaken. Tom-Jan Meeus schetste zaterdag in NRC wie dat zijn: miljonairs uit de Quote 500 die, gesteund door sommige Kamerleden, vechten tegen dreigend omzetverlies.

Aangenaam: zuivelgigant Royal A-ware, omzet 2,2 miljard euro, winst 51 miljoen en een eigen vermogen van 120 miljoen, wat topman Jan Anker in de Quote-lijst doet belanden. Dan veevoedergigant Royal De Heus, omzet 3,2 miljard, winst 125 miljoen, en een eigen vermogen van 1,4 miljard, waarmee de familie De Heus de vijfde rijkste van het land is. En vervolgens de VanDrie Group, groot in mestkalveren: omzet 2,3 miljard, winst 75 miljoen, geschat familievermogen 1,2 miljard. Ze hebben hun ingangen in Den Haag, ze steunen lobby- en pr-initiatieven, en keren zich vierkant tegen het stikstofplan van VVD-minister Christianne van der Wal.

De slag is nog niet gestreden

Opgefokte boeren die de minister bij haar woonhuis intimideren halen het Journaal, maar de machtigste tegenkrachten zouden zich weleens elders kunnen bevinden. Ook daarom is de politieke slag om productiviteit versus leefbaarheid nog niet gestreden.

Op de website van Land van Ons staat een videoboodschap van Franke Remerie over de stikstof-ellende. Hij toont daarbij een knipsel uit Trouw, gedateerd 8 december 1988. De kop luidt ‘VVD waarschuwt boeren’, de onderkop ‘Inkrimpen veestapel nodig als technische maatregelen falen’. Dat moment is wel zo’n beetje gekomen.