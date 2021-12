Een triage voor werklozen? Het is geen ziekte

Werk- dus weerloos?

Hans Borstlap (Trouw, 21 december) wil werkloosheid afschaffen door ontslagenen zich direct te laten vervoegen voor een triage door deskundigen die deze ‘ziekte’ aanpakken. Dit maakt de werkloze onmondig als ‘verloren arbeidspotentieel’ dat hersteld moet. Dat werkgevers kieskeurig zijn of te weinig betalen, dat is een beter thema.

Bert van den Berg Lochem

Inspiratie

Ik was net voor de lockdown bij een concert met het Oratorio de Noël van Saint-Saëns. Met aan de Bijbel ontleende tekst. Waarom gaan de volken tekeer en zinnen zij op nutteloze gedachten (anti-vaxxers). De hemelen verheugen zich en de aarde juicht, want hij komt (de booster).

Peter van Overbruggen Nuenen

Eenzaamheid

Koos Dijksterhuis (Duurzaamheid & natuur, 20 december) beschrijft de kortste dag van het jaar in Nederland. In mijn jeugd in Teheran spraken we over yalda, de langste nacht. Thuis werden gedichten voorgedragen. Yalda voert ons terug naar onze jeugd en tradities. Eenzaamheid voert de boventoon, ook tijdens de kerstdagen. Die wordt nu versterkt door de coronamaatregelen.

Afsaneh Moghadam Groningen

Bezorger

Vanmorgen de krant voor half zes in de brievenbus. Met het kaartje met goede wensen. De trouwe Trouw-bezorger, elke dag in weer en wind op pad. Hoe kunnen we bedanken? Een envelopje ligt klaar. Maar zulke vroege vogels zijn we niet.

Grietje Rigtering Zelhem

Effectief doneren

Het advies van Paul Smeets (Trouw, 19 december) om ‘gevoel en ratio te combineren’ is een krachtig pleidooi voor effectief doneren aan goede doelen. In de praktijk is het lastig om effectieve organisaties te identificeren. Er is maar weinig betrouwbaar onderzoek. Het is dus nodig om met donaties risico’s te nemen om kennis op te doen over wat werkt.

Ruerd Ruben Den Haag

Dubbele achternaam

Greet van ‘t Slot (Lezersreacties, 21 december 2021) noemt het onwerkbaar om pasgeborenen de achternaam van beide ouders te geven. Maar in Denemarken is dit ‘spel’ met de namen heel normaal.

Dineke Troost Stadskanaal

Lichtlied

Bij het beluisteren van oude CD’s kwam ik Ede Staal tegen. Hij zingt: t Het nog nooit, nog nooit zo donker west/Of ‘t wer altied wel weer licht. Een mooi lied om het nieuwe jaar mee in te gaan.

Hanneke Bijstra Drachten