Een 'traktatie' door de brievenbus van Baudet

De eerste vraag luidde: “Weet Pim Fortuyn waar hij aan begonnen is?” Ik antwoordde: “Ik denk dat hij weet wat hij wil, maar geen idee heeft van de tegenkrachten die hij gewekt heeft en van de slinkse manier van zijn tegenstanders om hem onderuit te halen. Ik weet niet of hij altijd overeind zal blijven in dit klimaat.” Minder dan twee maanden later werd de rechtse politicus getroffen door zes kogels die alle van links kwamen. Dat wil zeggen van een linkse activist die in het dagelijkse leven zich met nobele dingen als milieu, duurzaamheid en dierenrecht bezighield.

De laatste tijd blijkt Nederland een onverdraagzaam land te zijn waar linkse terreur is geworteld

Eergisteren zijn de voordeur en de buitentrap van het huis van Kamerlid Thierry Baudet met klodders verf beklad. Door zijn brievenbus is een ‘traktatie’ geworpen, naar verluid een mix van braaksel en drek. Op de extreem-linkse site Indymedia werd door een linkse groepering de verantwoordelijkheid voor dit vandalisme opgeëist: Baudet zou een ‘racist’ en ‘seksist’ zijn en met zijn partij Forum voor Democratie (2 zetels en volgens peilingen nu goed voor 5 tot 7 zetels) bouwen aan een ‘fascistische beweging van hordes jonge witte mannen’.

Ik zou mijn woorden van vijftien jaar geleden bij 2Vandaag kunnen herhalen. Allereerst omdat de laatste decennia Nederland een onverdraagzaam land bleek te zijn waar (radicaal) linkse terreur goed geworteld is. Denk aan de talrijke Rara-aanslagen tegen Shell-stations en Makro-vestigingen, die tegen Janmaat in Kedichem (waar zijn vrouw een been verloor), de opgeblazen voorgevel van het huis van PvdA-staatsecretaris Kosto en de walgelijke executie van politicus Fortuyn door Volkert van der G.

Maar ook omdat je in dit land geen succesvolle politicus rechts van de VVD mag zijn, zonder een haatcampagne van links te moeten ondergaan. Gisteren schreef de linkse Volkskrant in zijn commentaar: ‘Het debat rond Baudets Forum voor Democratie is sinds zijn verkiezing tot Kamerlid ronduit agressief (...) Baudet kan geen uitlating meer doen zonder dat hij voor fascist wordt uitgemaakt.’ Juist.

Sympathieën voor nazisme en eugenetica En Baudet is ook een ‘nazi’ (op Joop.nl van de Vara) of wordt door Vara-cabaretier Van Muiswinkel als doelwit van geweld voorgesteld: “Val hem aan waar je kan!” Ik stel voor om al die mensen, linkse columnisten, scribenten, activisten en meelopers die zich van die termen bedienen en Hitler, Goebbels of eugenetica erbij halen om Baudet en de zijnen te criminaliseren, voor een waarheidscommissie te slepen, mocht er iets gewelddadigs gebeuren met het Kamerlid. Tot voor kort, twee jaar lang, bood deze krant in zijn Filosofisch Elftal een platform aan Thierry Baudet. Probleemloos. Wie zal achteraf Trouw van sympathieën voor nazisme en eugenetica durven beschuldigen?

