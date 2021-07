Een tiny house in de natuur is veel minder duurzaam dan een appartement in de stad

In ‘Leven zonder aansluiting op riolering’ (Groene gids, 13 juli) wordt de suggestie gewekt dat autarkisch wonen een bijdrage zou zijn aan een duurzame wereld. Maar grote vraagstukken los je niet op door je af te zonderen. In een aflevering van het tv-programma Tegenlicht, ‘De Noodzaak van een Utopie’ uit 2014, laat opiniemaker Rutger Bregman zien dat streven naar onafhankelijkheid een misvatting is. “Zelfvoorziening is armoede”, zegt hij daarin, en “Als de geschiedenis van de vooruitgang iets leert, is het dat vooruitgang altijd gepaard gaat met steeds meer afhankelijkheid”.

Autarkisch wonen klinkt duurzaam maar druist in werkelijkheid in tegen alle principes van duurzaamheid. Zoals tussen de regels in het Trouw-artikel ook te lezen: je hebt relatief veel grond nodig. Volgens het artikel ‘past een tiny house beter in een natuurgebied’. Toch blijft het per saldo verharding in de natuur toevoegen. Waarom zou je dat doen als er ruimte zat in de stad is en je daar met ontwikkelingen juist groen de stad in kan brengen? Je hebt met een vrijstaand huis in verhouding veel geveloppervlak nodig, moet daarom klein wonen, méér isoleren en laat méér energie weglekken (vrijstaande eengezinswoningen stoten verhoudingsgewijs veel meer CO2 uit dan compacte appartementen).

Duurzame energie moet je laten stromen en niet vasthouden. Maar zonder batterijen lukt autarkisch wonen niet. Die kosten energie en delfstoffen om te maken en verliezen capaciteit. Willen we volledig op duurzaam opgewekte energie leven, zullen we die op verschillende plekken moeten opwekken om ze zo slim mogelijk te verdelen. Dus plannen, organiseren en afstemmen. Dus veel afhankelijker van elkaar worden.

Nederland is al te klein om het als onafhankelijk te beschouwen

Onafhankelijk wonen blokkeert de weg naar een duurzame wereld. Interessant voor een kleine groep, maar als model niet opschaalbaar. Wie anderen helpt en geholpen wordt leeft van afhankelijkheid: de sleutel tot een duurzame en rechtvaardige manier van wonen en leven. Nederland is al te klein om het als onafhankelijk te beschouwen. De Europese Unie is nu motor voor een gezamenlijk aanpak. En zelfs die is eigenlijk te klein om alle doelen te halen. ‘Autarkie’ en ‘autocratie’ liggen dicht bij elkaar, en zo ver weg van democratie. We verlangen terug naar de ‘goede oude tijden’ waar we nog een ‘onafhankelijk’ rijk met grenzen waren en ongestoord de wereld konden uitbuiten.

Maatschappelijk en politiek gezien is dit een doodlopend pad gebleken. Met autarkisch wonen is dat niet anders. De maatschappij help je daarmee niet verder. Laten we er werk van maken om zo afhankelijk mogelijk van elkaar te worden.

