Een tikkie na een virtuele verjaarsborrel? Echt?

Beste Beatrijs,

Mijn man wordt binnenkort 65. Vanwege de coronacrisis vieren wij dit in besloten kring, dat wil zeggen: in een virtuele meeting room die wij voor de gelegenheid hebben omgedoopt tot een virtuele verjaardagsviering. Tussen 17 en 17.15 uur zal iedereen die wij hebben uitgenodigd, deelnemen aan deze virtuele borrel, waarbij we proosten op de jarige en een verjaardagslied ten gehore zullen brengen, terwijl de jarige de kaarsjes uitblaast op de verjaardagstaart. Nu kregen wij de vraag of wij de drankjes die onze genodigden tijdens deze virtuele verjaardagsborrel nuttigen vergoeden. Wat vindt u?

Drankjes compenseren?

Beste Drankjes compenseren,

Ik mag toch hopen dat de vraag naar vergoeding van de verjaardagdrankjes een flauw grapje was van uw familieleden? Of vinden ze echt dat uw man moet betalen om door familie en vrienden te kunnen worden gefeliciteerd? Gaan ze tikkies sturen voor het glas dat ze straks heffen? Die virtuele verjaardagsviering duurt een kwartier, schrijft u. Hoeveel glazen kan een mens achteroverslaan in vijftien minuten? Helemaal los van dit alles: bij een fysiek verjaardagsfeest verzorgt de jarige hapjes en drankjes voor iedereen en de gasten brengen een cadeautje mee. Dat is de uitwisseling. In geval van een virtueel feliciteermoment zijn er geen gasten, geen cadeautjes en de jarige schenkt geen drankjes in. Wat mensen in hun eigen huis drinken komt voor hun eigen rekening. Dat hoeft nog niet eens alcoholisch van aard te zijn. Ze kunnen ook proosten met een kopje thee of een glas water.