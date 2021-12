Een teveel aan datacentra hindert de energietransitie

Ze zijn hoe dan ook niet ontzettend mooi, de datacentra die her en der worden neergezet in Nederland. Grote blokkendozen zonder leven, slechts gevuld met computers. Ze komen er omdat burgers en bedrijven volop gebruik maken van internet. De online-vergaderingen, de zoekopdrachten, de communicatie-apps, de sociale media, het bewaren van foto’s, films en andere gegevens: het is prachtig dat het kan, maar het vreet opslagruimte.

Zeggen dat nieuwe datacentra er niet mogen komen, is dan ook niet realistisch. Maar de vraag is wel wáár ze mogen komen. En wat er geregeld moet zijn vóórdat ze komen. Want daar gaat het nu mis.

Zo hebben grote bedrijven als Google, Microsoft en Meta (Facebook, Whatsapp en Instagram) de ambitie hun datacentra te laten draaien op groene stroom. Dat is prijzenswaardig, maar lastig nu die nog niet in ruime mate voorhanden is. Zeker omdat het om heel veel stroom gaat: zo zou het datacentrum dat Meta wil neerzetten in Zeewolde evenveel stroom gebruiken als bijna een half miljoen huishoudens. Groene stroom die nu nog niet door Nederland zelf kan worden opgewekt, nu ons land nog aan het begin van de energietransitie zit.

Concurrentie

De stroomvraag van ­datacentra concurreert dan ook direct met andere spelers die een energietransitie willen en moeten doormaken, zoals grote ­industrieën (Tata Steel, kunstmestfabriek Yara, et cetera), andere lokale bedrijven en uiteraard ook burgers. Ook staat het stroomnetwerk in Nederland onder grote druk. Er zijn veel regio’s waar jarenlang stevig moet worden verbouwd om de capaciteit te vergroten en het netwerk ­anders in te richten.

Optimisten stellen dat datacentra bij lage niveaus van lokale energielevering minder hard kunnen draaien. Ook kan je ze bedekken met zonnepanelen en omringen door windmolens. De realiteit is echter dat dit het groene-stroomprobleem lang niet oplost.

Het draagvlak voor de energietransitie en voor de benodigde ingrepen in het landschap wordt groter als mensen er zelf direct van profiteren. Als stroomslurpers binnenkomen die verhoudingsgewijs voor weinig werk zorgen – hoe belangrijk de technologiesector ook is – dan is dat niet bevorderlijk. Ook heeft Nederland in andere sectoren (onder andere luchtvaart en landbouw) ervaren dat té grote expansie té veel impact heeft op de leefomgeving in Nederland.

Die fout moeten we met datacentra niet maken. Gemeenten zouden niet mogen beslissen over hun komst, zoals nu in Zeewolde het geval is – en er lopen nog meer dan twintig andere aanvragen bij gemeenten. ‘Meer regie’, zoals de nieuwe coalitie wil, is ook niet voldoende. Zeer strakke landelijke sturing is echt nodig. En er moet allereerst een grondige herbezinning komen hoeveel dataopslag voor de wereld we hier uiteindelijk willen vestigen.