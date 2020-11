Een terugkeer van Donald Trump is hoogst twijfelachtig, maar dochter Ivanka heeft een plan

‘Opgeruimd staat netjes’, is een Nederlands gezegde dat de legendarische properheid van de Nederlander (vooral in buitenlandse ogen) goed weergeeft. Maar de werkelijke betekenis van deze uitdrukking kennen we als een kreet van opluchting: die wordt uitgekraaid wanneer een ongewenste gast eindelijk is vertrokken. Deze Nederlandse nuance zou de op straat feestvierende Amerikanen misschien ontgaan. Afgelopen weekeinde koos men in New York voor het meer directe ‘you are fired!’

Maar hoe je het ook verwoordt, het sentiment blijft hetzelfde: op wat onverzoenlijke dissidenten in de VS na (meer dan 70 miljoen Trump-stemmers!) is de opluchting in dat land en ver daar buiten groot na de nederlaag van Trump: de grove en onbeholpen leugenaar is electoraal netjes opgeruimd door Joe Biden. En de overwinningsspeech van die laatste, gedrenkt met woorden van verzoening en gematigdheid, is voor velen geruststellend. Maar emoties alleen, gelardeerd met leedvermaak of vier jaar lang opgekropte frustraties, zitten de politieke analyse in de weg.

Zeker, de hinderlijke figuur die in het Witte Huis zetelde, is straks weg, maar wat laat hij voor land achter? En is hij alleen voor de polarisatie verantwoordelijk? In de Amerikaanse samenleving, die door een politieke en sociologische breuk wordt gespleten, staan aan de ene kant goed opgeleide burgers met hun fatsoenlijke media en universiteiten en aan de andere kant wat Hillary Clinton ooit de ‘deplorables’ noemde en anderen white trash. De beangstigende vraag voor de eerste groep is wat die luidruchtige verworpenen van het stemhok nu gaan doen? Gaan ze ook de boel kort en klein slaan en winkels plunderen zoals bij tal van Black Lives Matter-demonstraties gebeurde? Of hun wapens oppakken en leegschieten?

Ik geloof dat ze hun teleurstelling snel zullen verwerken en hun wonden in stilte gaan likken. Maar misschien is het interessant om de achtergrond van hun wrok en rancune te doorgronden. Want deze deplorables hebben sterk het gevoel dat ‘hun’ president na zijn overwinning nooit als legitiem is aanvaard door de verliezers van november 2016. Wat dat betreft is de dag na de beëdiging van Trump meer dan symbolisch, toen een half miljoen demonstranten tegen de president op de benen waren (drie keer meer dan bij zijn beëdiging). Vrouwen droegen een pussyhat om te protesteren tegen een seksistische opmerking die Trump 11 jaar (!) eerder had gemaakt en die door de pers werd opgerakeld.

Slechte verliezers vindt men in alle kampen. Deze vorm van delegitimeren van een democratisch resultaat via een zijdeur komt in feite in de buurt van de ontkenning van Trump-stemmers nu over de nederlaag van hun held. Maar dit besef is nog niet echt doorgedrongen. En het trumpisme? Een terugkeer van de verliezer over vier jaar is hoogst twijfelachtig. Maar wacht, in zijn boek ‘Fire and Fury: Inside the White House of Trump’ (2018) schreef Michael Wolff dat dochter Ivanka Trump en haar man een plan hebben gesmeed: als de gelegenheid zich voordoet wil ze de eerste vrouwelijke president van de VS worden.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.