Een terecht pak slaag van de ombudsman

Hij krijgt klachten van abonnees of vertegenwoordigers van organisaties, die zich tekortgedaan voelen door de krant, hij stelt vragen aan redacteuren over de gang van zaken, hij spit en wroet en trekt vervolgens conclusies. Geheel onafhankelijk.

Populair word je er niet mee op de redactie, maar indieners van klachten voelen zich gehoord, ook al krijgen ze niet altijd gelijk. En - niet geheel onbelangrijk - de oordelen van de ombudsman dragen bij aan het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de krant.

Op dit onvoldragen idee werd in de media massaal gereageerd, positief en negatief. Ook in Trouw

Gisteren kreeg de redactie in diplomatieke bewoordingen een pak slaag van de ombudsman. Aanleiding was onze berichtgeving vorige week over een proefballonnetje van de Amsterdamse politiecommissaris Aalbersberg. Hij opperde in een interview met het AD agentes met een moslimachtergrond toe te staan een hoofddoek te dragen, indien zij dat wensen. Op dit onvoldragen idee werd in de media massaal gereageerd, positief en negatief. Ook in Trouw.

Kritisch tegengeluid In diverse nieuwsberichten, twee interviews met moslima’s en een opinieartikel, leek volgens de ombudsman de balans door te slaan naar een positieve ontvangst van de suggestie van Aalbersberg. “Kritisch tegengeluid ontbrak in de krant, evenals als in latere edities. Alleen de rubriek Lezersreacties bood enkele dagen achtereen ruimte voor kritiek’’, schrijft de ombudsman. Hij oordeelde dat sprake was van een ‘misbalans’ in onze berichtgeving. Wel was het commentaar van de krant kritisch. Daarin werd een hoofddoek voor agentes afgewezen, omdat daarmee de in dit geval vereiste neutraliteit van de overheid in het geding was. Dat is vervelend voor onze lezers, want dit droeg niet bij aan neutrale verslaggeving door Trouw Terugkijkend hoe we deze kwestie in de krant hebben behandeld, kan ik de ombudsman alleen maar gelijk geven. En dat is vervelend voor onze lezers, want zoals de ombudsman schrijft, dit droeg niet bij aan neutrale verslaggeving door Trouw. Dus op Hemelvaartsdag fietste ik met de pest in mijn lijf langs de Lek. Ik krijg de bijdragen van de ombudsman ter informatie namelijk altijd een dag eerder. En dat gevoel zal bij de betrokkenen op de redactie niet anders zijn.

Proefballonnetje Wat onderliggend meespeelde in de journalistieke behandeling van deze kwestie is hoe serieus we dit idee van de Amsterdamse politiechef namen. Eerder sprak ik al van een proefballonnetje, de ombudsman had het over een door politiechef Aalbersberg aangezwengelde discussie over agentes met een hoofddoek. Het was geen concreet voorstel, gedragen door het korps en de gemeente Amsterdam. Fouten worden gemaakt en het gaat erom wat je ervan leert. En dat doen we zeker Regelmatig wijzen we onderwerpen af, omdat we het onderwerp in relatie tot het nieuwsaanbod niet significant vinden voor onze lezers. In dit geval werd dit idee van de politiechef, vanwege de grote media-aandacht hiervoor, wel opgepakt. Dan verdient de redactionele behandeling van zo’n onderwerp langs de lijn van onze journalistieke wetten te verlopen. Die poging is overigens wel gewaagd, maar critici van het idee waren voor ons op die dag niet goed bereikbaar. Dat hadden we de dagen erna goed kunnen maken. Kortom, met dit onderwerp zaten we niet goed in de wedstrijd. Fouten worden gemaakt en het gaat erom wat je ervan leert. En dat doen we zeker. Deze keer met dank aan onze ombudsman.

