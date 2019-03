Een televisiedebat voor de Statenverkiezingen is te belachelijk voor woorden

Het RTL-debat van afgelopen donderdag was een mooi voorbeeld van hoe ver we zijn afgedwaald van dat eerste televisiedebat, de moeder aller verkiezingsdebatten. Alleen al het feit dat voor statenverkiezingen een televisiedebat wordt georganiseerd, is in feite te belachelijk voor woorden. Ja ja, het is bekend, uiteindelijk gaat het ook om de samenstelling van de Eerste Kamer. Maar wat doet een stelling over Sinterklaas in een debat met fractieleiders uit de Tweede Kamer in een debat dat met de Eerste Kamer iets zou hebben uit te staan?

Televisiedebatten zijn een saai, verplicht nummer geworden. Waarom we het doen? Geen idee, we doen het nu eenmaal. Degene die na het debat van donderdag nog oprecht geïnteresseerd is in politieke ontwikkelingen aan het Haagse Binnenhof moet wel heel veel voor lief nemen. Onder het mom van een debat gooien een aantal zogenaamde prominente politici (je moet toch wat als je wilt dat mensen kijken) elkaar een spitsvondige stelling voor de voeten. Niet verwachtend dat iemand er ook maar op zal reageren.

Na afloop uiteraard de broodnodige verdieping, middels het aanwijzen van een winnaar van het debat door mensen die we voor het gemak hebben gebombardeerd tot debatdeskundigen. Debat? Welk debat?