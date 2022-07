Op de dag dat premier Rutte bezig was een bezoek aan Kiev te brengen, las ik een hilarische tweet op internet. Deze was door de leider van een splintergroep in de Tweede Kamer geconcipieerd en deed bij verschijning talrijke internetgebruikers schuddebuiken. Dat ik die man voortaan niet meer bij naam wil noemen, komt door zijn narcistische persoonlijkheidsstoornis. Dat je goed of slecht over hem schrijft, als zijn naam maar in de krant staat: dan balkt hij van genot. Overigens wordt die naam in een vreemde taal gebruikt om een zoogdier aan te duiden. Dit dier is op zich een lief beest, maar stelt in de iconografie ook ‘een stevig verankerd symbool van domheid’ voor. Laat ik onze man voortaan aanduiden met de wetenschappelijke vertaling van zijn naam: Asinus.

Terug naar de tweet. Eerste kwalificeerde Asinus westerse leiders als ‘complete nono’s, deze nietskunners, nietsweters, besturen dus inderdaad onze landen.’ Volgens Asinus verbleken deze bestuurders vergeleken met zijn modellen: ‘Het niveauverschil met mensen als Poetin en Lavrov is ook zo enorm’.

Natuurlijk was de hilariteit rond dit digitale keuteltje enorm omdat Poetin de man is die door zijn beslissingen keer op keer het tegenovergesteld effect oogstte dan hij voor ogen had. Hij startte een soort van drie-of-vier- dagen-oorlog tegen Oekraïne, maar die is nu bijna vijf maanden aan de gang en heeft aan duizenden jonge Russen het leven gekost. Daarnaast heeft Poetin hiermee de Navo-eenheid als nooit tevoren versterkt en voor Oekraïne de weg naar de EU geopend.

Minder komisch wordt de tweet als je weet dat deze oorlogsmisdadiger duizenden burgerdoden en vernietigingen in het bruut aangevallen land op zijn geweten heeft. Wat je ‘niveauverschil’ noemt. Maar er is meer. Op binnenlands terrein is de corrupte Poetin een beestachtige despoot die journalisten, politici of gewoon protesterende burgers het liefst elimineert of opsluit. Het is voor Asinus niet te hopen dat de premier van dit land plotseling op zijn verafgode model gaat lijken. Indachtig het lot van Russisch oppositiekopstuk Alexej Navalny, zou Asinus, hoewel onbeduidend door zijn Kamerwerk maar wel lid van de oppositie, een grimmig parcours moeten afleggen. Eerst zou hij met het zenuwgif novitsjok worden vergiftigd om vervolgens voor jaren in een streng strafkamp te worden opgesloten.

Gelukkig leven we in een democratie en zal Asinus dit lot bespaard blijven. Afgelopen weekeinde mocht zijn partij een pro-Russisch symposium organiseren in de Rai. Geen woord over de gruwelijkheden die Poetin in Oekraïne begaat. Een dergelijk samenzijn van de oppositie zou in Rusland een lang verblijf in strafkampen betekenen voor de deelnemers. In ons volstrekt vrije land gaat het probleemloos: de politie zorgde voor de veiligheid en na afloop mochten partijleden met de Russische ambassadeur op de foto. En toch probeerde Asinus zijn toehoorders bang te maken: “Wat ze doen met familieleden van Russen, dat doen ze morgen met jullie”. Applaus van de zaal. Dan blijft één vraag bij me opspelen: hoeveel leugens zal Asinus nog debiteren voordat eindelijk de schellen van de ogen van zijn laatste volgelingen vallen?

