Een sterke oostflank is juist goed voor de EU

Kwam Trump hier om de tegenstelling tussen oost en west in de Europese Unie te benadrukken? De nationalistische gevoelens van de Polen aan te wakkeren? Brussel voelde er zich zichtbaar ongemakkelijk onder, ook doordat Polen en Kroatië recentelijk het initiatief namen om het Drie-zeeënoverleg nieuw leven in te blazen. Daarin willen twaalf landen – van Estland aan de Oostzee tot Bulgarije aan de Zwarte en Kroatië aan de Adriatische zee – nauwer samenwerken.

Die Brusselse argwaan is alleen niet nodig. In de eerste plaats doordat de samenwerking nog in de kinderschoenen staat, maar ook doordat de unie in het verleden ook heeft geprofiteerd van hechte ‘burenvriendschappen’, zoals de Benelux en de Vysegradlanden. Het is juist goed dat al deze oostelijke lidstaten, die hun communistische erfenis delen en voor hun energie op dit moment goeddeels afhankelijk zijn van Moskou, de handen ineenslaan. Vooralsnog richten ze zich op betere infrastructuur en het zoeken van andere olie- en gasleveranciers. Trump kwam de Polen in dat opzicht al tegemoet met de toezegging dat de VS hun land meer vloeibaar gas zullen leveren.

Een sterke, saamhorige oostflank van de Europese Unie is in ieders belang

De West-Europese lidstaten van de EU hebben de afgelopen jaren geworsteld met hun verhouding tot de nieuwe oostelijke buren. Nog altijd zijn het westen en noorden van de EU economisch dominant, en meermalen voelden de nieuwe lidstaten als Bulgarije en Roemenië zich tweederangs, bijvoorbeeld in de discussie over het vrije verkeer van werknemers. Brussel vond ook Polen en met name Hongarije tegenover zich in het debat over de migratie vanuit het zuiden en de verdeling van asielzoekers. Ook de nationalistische, vaak xenofobe en licht-autoritaire regeringen in Warschau of Boedapest baren Brussel zorgen. Deze zorgen over de jonge democratieën zijn reëel, maar geen reden het Drie-zeeënoverleg te bestempelen als ‘zelf-gettoïsatie’, zoals een journalist optekende uit de mond van een EU-diplomaat.

Een sterke, saamhorige oostflank van de Europese Unie is namelijk in ieders belang. Wat dat betreft was het geruststellend dat ook Trump zich in Warschau weer stevig achter de Navo schaarde. Dat geeft de Russen minder kans hun verdeel- en heerspolitiek in het oosten uit te leven via de oliepijplijnen.

